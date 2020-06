Békéscsabai eladó ingatlanok egy biztos befektetéshez

Békéscsabai eladó ingatlanok iránt érdeklődik? Szeretné pénzét egy megbízható beruházásba fektetni, melyet könnyedén akár még jövedelmezővé is tehet? A Startlak.hu segítségével gyorsan és hatékonyan találhatja meg a megfelelő ingatlant, mely egyaránt alkalmas személyes használatra, bérbeadásra vagy akár irodaként is.

Az ingatlanvásárlás mindig is a befektetések egyik legjobb módja volt, mely mind a mai napig a legbiztonságosabb beruházás. Akár saját használatra szeretne lakást vásárolni az albérlet rendszeres költségeinek megspórolása céljából, vagy folyamatos bevételi forrás biztosításaként bérbeadás céljából, mindenképpen kedvező anyagi előnyökre tesz szert.

Gazdaság és megközelíthetőség

Békés megye székhelyeként Békéscsaba kiemelkedő jelentőséggel bír az alföldi nagyvárosok között, kulcsszerepe van az Alföld gazdaságában. A város munkanélküliségi és foglalkoztatási rátája jobb, mint az országos átlag, mely olyan gazdasági szereplőknek köszönhető, mint az élelmiszeripar, köztük a konzerv-, tészta- és húsipar, valamint a nyomda- és gépipar.

A szocializmus mélypontja után, a 2000-es években a város fejlődése rohamos tempóban indult meg, mely Magyarország legnagyobb ilyen jellegű létesítménye, a bruttó 80000 m 2 alapterületű Csaba Center bevásárlóközpont megépülésével kezdődött. Felújításra került a város strandfürdője, átadták a repülőteret, a 2000-es évek végén pedig olyan nagy beruházások rázták fel a várost, mint a Budapest Bank új műveleti központjának megépítése, valamint a Tondach Magyarország Rt. gyáregységének telepítése, melynek köszönhetően fellendült a tégla- és cserépgyártás.

Sok termelőüzem a fejlődés ellenére sokáig elkerülte Békéscsabát, hiszen az ország infrastruktúrája kevésbé terjedt ki erre a területre. 2019 óta azonban az M44 autóút átadása ebben radikális javulást hozott, hiszen a várost megközelíthetőbbé tette az ország nyugati és északi területei felől.

Oktatás és sport

Az élelmiszeripar kiemelkedő szerepe mellett Békéscsabának az oktatás és sport terén is kimagasló az országos jelenléte. A középszintű oktatás nemcsak Békés, de a környező megyékből is évente jelentős számú diákot vonz, a felsőoktatás pedig két intézménnyel is képviselteti magát a településen, köztük a Szent István Egyetem kihelyezett tagozatával.

A rendszerváltás után Békéscsaba vezetősége kiemelten fontosnak vélte a sport rendszeres támogatását, melynek eredményeként a város 2001-ben elnyerte a „Nemzeti Sportváros” címet, valamint a mai napig első osztályú női kézilabda csapattal rendelkezik. A sportélet a számos egyesület és szakosztály jelenlétének és támogatásának köszönhetően ma is kulcsfontosságú, a lakosság legnagyobb része sportos életformát folytat.

Ingatlanok sokszínűsége

Békéscsaba nagy előnye, hogy vidéki városként az ingatlanok széles kínálatából válogathat – akár panel vagy téglaépítésű lakást keres a belvárosban, akár telket, kertes családi- vagy sorházat, esetleg tanyát szeretne a külvárosban, a Startlak.hu hirdetései között garantáltan megtalálja az ideális álomotthont. A találatok testreszabhatósága gyors és hatékony keresést biztosít, mellyel az ingatlanvásárlás csupán gyerekjátéknak tűnik majd.

A fejlett és pezsgő gazdasági életnek köszönhetően egy eladó lakás Békéscsabán ideális választás lehet, ha szeretne egy folyamatos bevételi forrást jelentő befektetést, vagy pedig az albérlet magas havi költségeit szeretné inkább saját tulajdonba fektetni.