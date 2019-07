Békéscsaba a bábjáték fővárosává vált mára

Idén ünnepli 70. születésnapját a bábjátszás Békéscsabán. A kezdetekben sok esetben előfordult, hogy a bábegyüttest kitették az utcára, és még a 2005 óta működő hivatásos bábszínház életében is előfordult, például az egykori MEDOSZ épületében, hogy leomlott vakolatot kellett összeszedniük vagy beázást kellett javítaniuk a próbák helyett a művészeknek. Mára nagyot fordult a világ: egy különálló épületben a Munkácsy-negyed lakói lehetnek majd.

– Ma már nem csak az alkotók számára fontos, hogy legyen egy jó körülmények között működő bábszínház Békéscsabán, hanem a fenntartó önkormányzat számára is – mondta Lenkefi Zoltán, a Napsugár Bábszínház igazgatója.

A 14 éve hivatásos társulattal dolgozó színház nagy változást hozott a város, valamint az intézmény életében. Ugyan nehéz körülmények között, de szerződtetett társulattal immár sokkal szervezetebben, hatékonyabban tudtak dolgozni, valamint a tagok teljes munkaidőben, főállásként művelik a bábjátékot. 2014-ben a megyei önkormányzattól átkerültek városi fenntartás alá és ezáltal egy olyan támogató közeget kaptak, ahol minden munkájukat megbecsülés övezi, és a jobbra törekvést fontos célként kezelik.

– Így juthattunk el oda, hogy a majdani Munkácsy-negyed lakói lehetünk, hiszen elkezdődött a végleges helyünk, egy különálló bábszínház épület kialakításának munkálatai. Azt hiszem ez az ami a legjobban illusztrálja az elismertségünket a városban. Aki valaha is járt a bábszínházban, és megérezte annak illatát visszatér hozzánk, és kedveli az előadásainkat. Azt hiszem nem nagyképűség, ha azt állítom, hogy Békéscsaba lakossága szereti a Napsugár Bábszínházat.

A színház nem csak a gyermekek számára kínál kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget, hanem az idősebb korosztály számára is és ez nagyban hozzájárul az intézmény sikeréhez.

– Nem akarjuk senkire ráerőltetni, hogy szeresse a bábszínházat. Felajánlunk egy lehetőséget, amely a kultúra alapvető része a mai napig Európában. Aki szeretne élni ezzel a lehetőséggel az eljön. És aztán annyira megtetszik neki, hogy többször visszatér. olyan esetet is tudok, ahol a nagyszülők versengenek, hogy kihez kerüljön az unoka azon a hétvégén, amikor bábszínházi előadás van, mert ők is szeretnék látni az előadásainkat.

A babaelőadások is ugyanekkora sikernek örvendenek, általában már egy héttel korábban ki kell tenniük a „minden jegy elkelt” táblát.

A színházi előadások mellett a társulat hosszú évek óta megrendezi a bábfesztivált, melynek egyik célja az, hogy egy olyan turisztikai és kulturális attrakciót hozzanak létre, amely Békéscsaba egyik kuriózuma. A másik cél pedig az, hogy a bábjátékosok időről időre ellátogassanak a megyeszékhelyre és egy kicsit ránk is figyeljenek. Egy olyan nemzetközi fesztiválról van szó, ahova Ausztriától Amerikáig, Indonéziától Spanyolországig érkeznek bábos vendégek. Elmondható az is, hogy ez az egyetlen ilyen fesztivál ma Magyarországon.

– Volt arról fogalmunk, hogy milyen sikereket tud elérni egy bábfesztivál Békéscsabán, hiszen édesapám Lenkefi Konrád idejében sok hasonló fesztivált megélhettem. Természetesen a régiek sikere nem garancia arra, hogy mi is sikeresek leszünk. Nagyon sok munkánk van abban, hogy Békéscsabán, és az országban elismerjék a munkánkat, és sok olyan segítőnk van, akik ebben is segítenek – tette hozzá Lenkefi Zoltán.

Pár évvel ezelőtt, amikor a hivatásos bábszínház vette át a bábfesztivál megszervezést, akkor Lovas Gábor és Rákóczi Antal írt egy dalt, mely minden előadás, produkció előtt felcsendült. Ez az alábbi linken érhető el: Rokodál – Bábfesztivál dal

A számos sikeres előadás és a fesztivál mellett fontos kiemelni azt is, hogy szeptember 9-én tölti 70. életévét a bábjátszás Békéscsabán. A színház igazgatóját megkérdeztük arról is, hogy mi az, amit kiemelne ebből az időszakból, ami sokat jelentett a számára.

– Sikerült oda eljutni, hogy egy különálló színházépülettel rendelkező bábszínház lehetünk. Azt hiszem ez elég komoly, és magasztos cél. Nem csak színháztörténeti, hanem egy város életében kultúrtörténeti jelentőségű esemény is egyben mindez. Természetesen nagyon nagy jelentősége van annak is, hogy az elődök olyan örökséget hagytak ránk, amire jó építkezni. Lenkefi Konrád olyan bábegyüttest vezetett, amely bejárta a világot, nyert Ki-Mit-Tud-ot, és nemzetközi sikereket ért el.

1949 szeptember 9-én alakult meg Békéscsabán a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének ötlete alapján a Mesevilág bábcsoport Gellért Erzsébet vezetésével. 1961-ben Lenkefi Konrád vette át az irányítást, és 1995-ben bekövetkezett haláláig ő határozta meg a művészi irányvonalakat az együttesben. 2005 után a hivatásos bábszínház újraindította a bábjátszást Békéscsabán, és a mai napig működik. Így tehát nemcsak a Bábszínház, hanem így sokan együtt a békéscsabai bábjátszást ünnepeljük szeptemberben.

– Ha nincsenek elődeink, akkor mi sem vagyunk, de ha mi nem folytatjuk, akkor elfelejtődött volna ez a fantasztikus művészeti ág. Szeptember 13-14-én kisebb fesztivál veszi kezdetét, ahol különböző meghívott előadások, és saját darabok is láthatóak lesznek. 14-én este egy nagyszabású ünnepi gálával készülünk, amelyen láthatóak lesznek a régi és új tagok, egykori előadásrészletek. Kiadunk egy összefoglaló kötetet is, amely rengeteg képpel, és rövid történeti áttekintéssel szolgál majd az olvasni vágyóknak. Lesz egy nagyszabású kiállítás is, amely az Ibsen-ház falai között lesz látható, és egy kézzel mozgatható szobor is készül a hetvenedik születésnapra, amit a városlakók az Ibsen ház előtt találnak majd napközben.

A társulat nagy erőkkel, számos programmal és előadással készül a következő 70 évre.

– Nagyon várjuk az új épülettel kapcsolatos örömöket, és természetesen ott már egy teljesen más arcát mutató színházat találhatnak majd az oda betérők. Lesz ott középiskolásoknak, és felnőtteknek szóló előadás, különböző meghívott underground bábszínházi kezdeményezések, zenei események, és természetesen olyan családoknak szóló interaktív játszó-kiállítás, ahol órákat el lehet tölteni. Terveink mindig vannak, remélem, hogy még hetven évünk is.