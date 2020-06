Békésben is több kártevő ellen kell már védekezni a kertekben

Hankó János, a békéscsabai Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke adott tanácsot azoknak, akik fel akarják venni a harcot a kártevőkkel.

A júniusi kiskerti teendőkkel kapcsolatban Hankó János, a békéscsabai Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke adott olvasóinknak hasznos tanácsokat. Kiemelte, hogy a párás, csapadékos idő kedvezett a levéltetveknek, emellett főként a gombáknak. Nagyon figyelni kellett és kell a továbbiakban is a növényvédelemre.

Érdekességként elmondta, még a fügén is mutatkoznak a gombabetegség tünetei. Eső híján kulcskérdés a rendszeres öntözés, hogy ne hervadjanak el, menjenek tönkre a növényeink és felvehessék a tápanyagokat.

– Megkezdhetjük a zöldmunkákat a gyümölcsösben. A hajtásválogatás nagyon fontos, de legalább ennyire figyeljünk a gyümölcsritkításra. Ne sajnáljuk leszedni a sok és felesleges gyümölcskezdeményeket, mert ezzel biztosíthatjuk a szép és darabos termést – hangsúlyozta az elnök. – Már pirosodik, érik a meggy és a korai cseresznye. Ezeket ne permetezzük, mert a várakozási időbe ez már nem fér bele. A szedésnél ügyeljünk arra, hogy lehetőleg kocsánnyal szedjük a termést.

Hankó János elmondta, a szőlőben is elvégezhetjük a hajtásválogatást és a kötözést. A növényvédelemre itt is figyeljünk, főleg a gombás betegségeket illetően. A letermett retek és saláta helyére vethetünk céklát, zellert, babot. A dísznövényeinket is alaposan vizsgáljuk meg, mert főleg a juharoknál megjelenhet a lisztharmat.

A tetvek és a bogarak ellen is védekezni kell. A fűszer- és a szárazságtűrő növényeknél figyeljünk arra, hogy ne öntözzük túl ezeket.

A kertbarátkör elnöke kitért arra, a gyepnél is fontos a rendszeres öntözés és a tápanyag-utánpótlás. Ahogy beáll a nagy meleg, ne vágjuk alacsonyra a füvet, lehetőleg öt cm körül legyen a gyep magassága.

