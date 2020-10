Békésben is a tetőfokon marad abba a buli

Megsínylik, de betartják a késő esti, 11 órás zárórát megyénk azon vendéglátóegységei, melyek a járvány előtt ennél tovább tartottak­ nyitva, főként hétvégén. A maszkviselést is betartatják dolgozóiknál, és bár eddig­ is naponta takarítottak, fertőtlenítettek, most sűrűbben teszik ezt. A legnagyobb vesztesek azok a diszkók, melyek lényegében akkor nyitottak ki, amikor a mostani szabályok szerint be kell zárniuk. A békéscsabai Mamma Mia Music Club nem is látta­ értelmét, hogy tovább működjön.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Reggel hat, nagy parkoló, a nyitáskor már frissen főzött kávé illata. Minden adott ahhoz, hogy a csabai Gyöngy Presszótól induljon a nap. A vidékre induló munkások közül több csapat itt találkozik, az őket szállító busz kényelmesen beparkolhat. Ők azok, akiket biztosan nem zavar az esti, 11 órás zárás, mert akkor már az igazak álmát alusszák. A vendégek tiszteletben tartják a szabályozást

Nemes Attila, a Gyöngy Presszó tulajdonosa kiemelte, korábban divat volt, hogy amíg egy vendég is van, legyen nyitva az egység, ez mára – nem csak a koronavírus-járvány előírásai miatt – megváltozott. – A pultosoknak este 11-ig tart a munkaidejük, dolgoznak ők annyit napközben, hogy ne kelljen erre ráhúzniuk – hangsúlyozta Nemes Attila. – Vendégeink tiszteletben tartják a zárórát, ebből problémánk nem származott eddig sem. A maszkot munkatársainknak viselniük kell, a fertőtlenítéseket pedig naponta többször elvégezzük a pulton, az asztalokon és a kilincseken is. Este 11-kor, miként eddig, most is bezáródnak az ajtók. A presszó tulajdonosa bízik abban, hogy legalább a jelenlegi állapot fennmarad, és nem lesz újabb, a tavaszihoz hasonló bezárás. Embereiket megtartották, de egy újabb, akkorihoz hasonló döntés végzetes lenne számukra, és több más vendéglátóhely számára is. Forgalmuk közelíti a bezárás előtti időszakot. Remélik, ez így is marad. A nyulaknak ugyanúgy kell enniük

A reggeli, hatórás vendégek mellett vannak délelőtti betérők. A 76. születésnapjára készülő Pál Miklós – aki a csabai önkormányzat közművelődési osztályának vezető főtanácsosa volt – elmondta, minden délelőtt elmegy bevásárolni a közeli élelmiszerüzletbe, aztán betér egy pohár vörösborra a Gyöngybe, beszélget, elolvassa a napi sajtót. – Sokáig viszont nem maradhatok, mert várnak a nyulaim, nekik ugyanúgy kell enni és inni mindennap – ecsetelte a nyugdíjas főtanácsos. – A család a nyúlhúsból készített ételeket szereti a legjobban, én pedig ezért tenyésztem a jószágokat. Levesként, pörköltként, rántva és sütve is kedveli a család a nyúlhúst. Ezzel egy kicsit a hagyományőrzéshez is hozzájárulok, mert egykoron legalább annyira népszerű húsféleség volt ez a csabai, megyei háztartásokban, mint a csirke. A modern gasztronómia most különlegességként újra felfedezte. A járvánnyal kapcsolatban Pál Miklós kiemelte, lényegében csak sétálni, vásárolni és egy jó vörösbort meginni mozdul ki, a szabályokat betartja, így a fertőzéstől sem tart. Hiányzik a bevétel a söröző kasszájából

A Berzsenyi utcában lévő K2 ma már Pedro Söröző néven működik. Szigorúan este 11 óráig.

– Anyukám a Thurzó utcai, közkedvelt Pedrót üzemeltette, az megszűnt, most ez a vendéglátóhely viszi tovább a nevet – hangsúlyozta a pult mögött Kovács Julianna. Nem tagadta, a hétvégi, éjfélig nyitva tartás bevétele hiányzik a kasszából, de a szabályokat betartják. Az a fogyasztás is már a múlté, amikor itt „alapoztak”, beszélgettek a vendégek, mielőtt a belvárosi, lényegében hajnali szórakozóhelyekre indultak. Ma már a hajnali diszkók, bulik délután ötkor kezdődnek, ha egyáltalán megtartják ezeket. Egyelőre bedobták a törölközőt

– Mi egyelőre bedobtuk a törölközőt – ecsetelte Dandé András, a békéscsabai Mamma Mia Music Club – egykori Dublin – egyik tulajdonosa, az ország egyik legismertebb DJ-je. – Hétvégén délután öt-hat órakor valóban találkoznak, elmennek egy-két kocsmába iszogatni a szórakozni vágyók, és leghamarabb 11 órakor érkeznének a „végállomásra”, a zenés, táncos, hajnalig tartó bulira, akár a Mamma Miába is – ecsetelte András. – Most az effajta buli a vírus miatt nem megengedett. Részünkről viszont semmi értelme, hogy délután öt-hatkor kezdjünk egy éjszakai szórakozóhelyen, melynek a stílusát, a programját is az éjszakára találtuk ki. A vendégek pedig azért szerettek ide járni hétvégén, hogy kiengedjék a gőzt, táncoljanak, bulizzanak, önfeledten szórakozzanak. Azt kell mondják, eddig tartott, ma nincs tovább

Gazsó Mátyás, a békéscsabai, Andrássy úti Borozó üzemeltetője kiemelte, náluk főként pénteken és szombaton este 10–11 órakor népesült be vendégekkel a szórakozóhely. Akik vagy maradtak hajnali egyig a Borozóban, vagy indultak tovább az éjszakai életbe. – Nagy érvágás, forgalomkiesés, hogy amikor leginkább pezseg az élet, egyik pillanatról a másikra le kell húznunk a rolót este 11-kor – ecsetelte Gazsó Mátyás. – Lehet azt mondani, hogy hétvégén már délután 4–5 órakor induljanak el a társaságok szórakozni, de ennek a kultúrája már régóta nagyot változott. Ami viszont biztos, bármennyire is járunk a vendégeink kedvében, szolgáljuk ki őket, sokszor a hangulat tetőfokán kell azt mondanunk: eddig tartott, ma nincs tovább. Mert a járványügyi előírásokról lehet vitatkozni, de betartani és betartatni kötelező. Kovács Julcsi szavai jártak az eszemben, amikor a kocsmaturnét befejeztük fotós kollégámmal. Ahogy fogalmazott: tartjuk magunkat, megfelelünk az előírásoknak, és bízunk abban, hogy mielőbb legyőzzük a járványt. És akkor az élet visszatérhet a normális kerékvágásba. Bár már ott tartanánk!