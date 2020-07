Békésben egy aktív fertőzött van

Magyarországon eddig összesen 4279 új koronavírussal fertőzöttet azonosítottak. A fertőzöttek 51%-a 60 év feletti, 57%-uk nő, 42%-uk férfi.

A koronavirus.gov.hu írása szerint a védekezés első szakasza sikeres volt, az időben meghozott intézkedéseknek köszönhetően elkerültük a tömeges megbetegedéseket és több ezres haláleseteket. Az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma az elmúlt időszakban fokozatosan csökken. Az új fertőzések száma az elmúlt hetekben stagnál, egyelőre nem nőtt kiugróan, és a most életbe lépett beutazási korlátozások célja is az, hogy ez így maradjon, a vírust ne hurcolják be külföldről és a járvány ne lángoljon fel. A kormány célja, hogy csak a legszükségesebb korlátozásokat tartsa fenn.

Az aktív fertőzöttek száma jelenleg 528 fő. Az elhunytak száma 595 fő, az elmúlt öt napban nem történt új haláleset. Az elhunytak 96%-a krónikus társbetegséggel küzdött. Három olyan megye van, ahol eddig nem történt halálozás: Békés, Vas, és Hajdú-Bihar.