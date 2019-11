Békés megyeieket díjaztak a receptversenyen

„Főzz másképpen!” címmel rendezett receptversenyt az egészséges táplálkozás fontosságára való figyelemfelhívás jegyében a Magyar Elhízástudományi Társaság és a Kor Kontroll Társaság, melynek díjátadóját november 22-én tartották Budapesten. A versenyre összesen 119 pályázat érkezett az ország különböző pontjaiból, többek közt Békéscsabáról és Orosházáról is.

A fenti két település neve az eredményhirdetésben is helyet kapott, hiszen a csabai Forján Petra 7. helyezést ért el Zabfasírt sült céklával és sütőtökkel receptjével, míg az orosházi Mészáros László és Mészáros Tünde 9. lett a Csicsókapüré (mártogatós) zeller chipsszel, vagy párolt zöldségkörettel, kukoricadarába forgatott ponttyal című ételével.

Forján Petra beszámolójából kiderült, azért nevezett be a receptversenyre, mert szimpatikus volt számára, hogy a szakma hívta életre azt és zsűrijében is mind dietetikusok, orvosok, illetve egészségügyi területen dolgozók kaptak helyet. Táplálkozástudományi szakemberként, edzőként, hobbi szakács- és ételfotósként pedig úgy érezte meg kell mérettetnie magát, hiszen ő is minden nap az egészséges táplálkozást népszerűsíti, illetve alkalmazza.

Beküldött receptje egy már bevált étel, melyet az épp szezonális sütőtök összetevő miatt tartott érdemesnek. Végül elmondta, díjazását nagy örömmel és büszkeséggel fogadta, hiszen közel 120 főből végezhetett a 7. helyen.

Mészáros László elmondta, feleségével, Tündével együtt már szenvedélyükké vált a főzés, amivel igyekeznek az egészséges életmódot követni és minél több újdonságot kipróbálni. Hozzátette, bár ő maga kórházi alkalmazott, Tünde pedig hivatalban dolgozik, munka mellett a legtöbb idejüket a konyhában és a horgászattal töltik.

Utóbbi miatt gyakran készítenek és fogyasztanak halételeket, így adott volt, hogy a versenyre is azzal pályáznak. A csicsókát pedig munkahelyén ismerte és szerette meg, így vitte be otthonába, majd kezdett kísérletezni azzal, hogyan illik legjobban a halhoz. Hozzátette, felesége rendszerint fotókat is készít alkotásaikról és a nevezést is ő intézte. Díjazásukat meglepetéssel és nagy örömmel fogadták mindketten.