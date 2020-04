Békés megyei szakemberek szolgáltak receptekkel, hasznos tanácsokkal

A koronavírus-járvány miatt most a legtöbben otthon tartózkodnak, és elsősorban a háztartásban fellelhető alapanyagokból készítenek ételeket. Érdemes az egészséges táplálkozás alapelveit betartani, a zöldségeknél a szezonalitást is követni. A ,,színes” ételek nemcsak finomak, hanem jobb kedvre is derítek. Megyénkbeli szakemberek szolgáltak receptekkel, valamint hasznos tanácsokkal.

Ezt ne hagyja ki! A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! Papp Andrea gasztrobiológus, táplálkozástudományi szakember szerint a jelenlegi járványhelyzetben érdemes az egészséges táplálkozás alapelveit betartani. Elmondása alapján a zöldség- és gyümölcsfogyasztásunkat nyugodtan megemelhetjük, hiszen most nagyobb stressznek vagyunk kitéve. Amit viszont szerinte mindenképpen érdemes elkerülni, az az étrend-kiegészítők mértéktelen használata. – Ismerjük azt a bölcs közmondást, hogy a jóból is megárt a sok. Ez tökéletesen igaz a vitaminokra vagy az ásványi anyagokra is. Együnk naponta többször, kisebb adagokat. Mindennap fogyasszunk el négy, de akár öt–hat adag zöldséget, gyümölcsöt. Most különösen kerüljük a klasszikus nassolnivalókat. Mindenképpen figyeljünk oda a megfelelő folyadékfogyasztásra, ez segít elkerülni a túlevést is – részletezte. A szakember hozzátette, zöldségből és gyümölcsből nyugodtan vehetünk fagyasztott vagy akár konzervkészítményeket is. Arra viszont figyeljünk oda, hogy a gyümölcskonzervekben sok lehet a hozzáadott cukor, a zöldségkonzervekben pedig a hozzáadott só. Szekeres Lajosné mezőkovácsházi, Aranykötény-díjas háziasszony, a Békés Megyei Hírlap szakácskönyveinek rendszeres szereplője, a nagymama kifogyhatatlan a jó receptekből. Amikor nyugdíjba vonult, egyre több szabadideje lett, és egyre többet sürgölődött a konyhában. Aktív éveiben egyszerű ételeket tett családja asztalára, napjainkban pedig, amióta kitárult előtte a világ az internet jóvoltából, szinte minden gasztronómiai témájú felületen, receptversenyeken jelen van. A kovácsháziak főzőklubjának vezetője. – Már öt éve rendszeresek a találkozásaink a klubtagokkal – hangsúlyozta Szekeres Lajosné Klárika. – Az a cél, hogy az egészséges, magyar ételeket népszerűsítsük, az időseket aktivizáljuk, közösségünkbe hívjuk, és megismertessük velük az új alapanyagokat, az új konyhatechnológiákat. Jó kis csapat verbuválódott össze, sokat tanulunk egymástól. Az otthonaikban egyre több időt töltő háziasszonyoknak a meglévő alapélelmiszerek felhasználásával gyorsan, egyszerűen elkészíthető ételek közül válogatottam, hogy megkönnyítsem az olvasóknak a napi főzőcskét. Burgonya biztosan van a kamrában, borsó a hűtőben. Prohászka Béla, Venesz-díjas mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke elmondta, a járvány miatt otthon tartózkodik családjával, de nem tölti tétlenül idejét. Megjelent a tavasz első zöldségei között például az újhagyma, és ennek felhasználásával készített egy cukkinis ragut. A másik ajánlata a legtöbb háztartásban megtalálható alapanyagokból könnyen elkészíthető paprikáskrumpli kolbásszal. Cukkinis újhagymaragu (4 főre) Hozzávalók: öt újhagyma, egy cukkini, négy csiperkegomba, egy paprika, nyolc koktélparadicsom, friss rozmaring, kakukkfű, petrezselyemzöld, őrölt bazsalikom, só, olívaolaj. Elkészítés: Az előmelegített olívaolajba beletesszük a cikkekre vágott gombát, megpirítjuk, hozzáadjuk a kockákra darabolt cukkinit, paprikát, a félbe vágott koktélparadicsomokat. Ízesítjük, fűszerezzük, majd ráhelyezzük a felkarikázott újhagymát, a tépett petrezselyemzöldet, a kakukkfüvet és a rozmaringot. Az elkészítési idő 10-15 perc. Paprikáskrumpli kolbásszal (4 főre) Hozzávalók: Egy kiló, főzni való burgonya, 10 dkg mangalicazsír, 20 dkg vöröshagyma, 5 dkg fokhagyma, 2-2 darab paprika, paradicsom, 40 dkg füstölt vékonykolbász, egész fűszerkömény, őrölt feketebors, őrölt fűszerpaprika. Elkészítés: A felhevített mangalicazsírban az egész fűszerköményt megpirítjuk, majd hozzáadjuk a finomra vágott vöröshagymát, a meghámozott paradicsomot és paprikát. Ezt követően a tűzhelyről levesszük az edényt, őrölt fűszerpaprikával megszórjuk, kevés vízzel felengedjük az ételt. Ezután tesszük bele a meghámozott, cikkekre vágott burgonyát, lassú tűzön főzzük, aztán a felszeletelt kolbászt rakjuk az ételbe, amit még ízesítünk, fűszerezünk. Beleszaggatjuk a galuskát és készre főzzük az ételt. A paprikáskrumpli elkészítési ideje egy óra. A paprikáskrumplihoz, így tavasszal, az ecetes fejes saláta a legideálisabb. Az ízesítéséhez cukor, ecet, só, fokhagyma és petrezselyemzöldje szükséges. Ami még lényeges, egy ideig pihentessük a salátát a tálalás előtt, hogy összeérjenek az ízek. Felkockázott főtt tojást is tehetünk a salátánkra. Babérleveles krumplifőzelék Hozzávalók: 60 dkg burgonya, három babérlevél, egy csapott evőkanál só, egy kávéskanál őrölt fehér bors, két evőkanál finomliszt. Aki szereti, tehet bele tejfölt, ízesítheti ecettel. A fasírthoz 40 dkg darált hús, négy evőkanál zsemlemorzsa, egy tojás, só, bors, három gerezd fokhagyma és két dl olaj szükséges a kisütéshez. Elkészítés: A megtisztított krumplit karikára vágjuk, lábasban felöntjük hideg vízzel. Sózzuk, borsozzuk, tegyük bele a babérleveleket, főzzük puhára. A rántáshoz az olajat felhevítjük, beleszórjuk a lisztet, világosra pirítjuk, felöntjük hideg vízzel, elkeverjük, a forrásban lévő krumplira öntjük, jól kiforraljuk. A darált húsba beleütjük a tojást, sózzuk, borsozzuk, beleszórjuk a zsemlemorzsát, a préselt fokhagymát. Összegyúrjuk, vizes kézzel gombócokat formázunk. Forró olajban piros ropogósra sütjük. Borsópaprikás Hozzávalók: egy kisebb csirke, 50 dkg zöldborsó, 1 kg újkrumpli, 1 fej vöröshagyma, 1 hegyes, erős paprika, 1 paradicsom, fél t.v. paprika, 1 evőkanál pirospaprika, 1 evőkanál olívaolaj. Elkészítés: az olajat feltesszük melegedni, rádobjuk a kockára vágott hagymát, megdinszteljük, rárakjuk az összedarabolt csirkét, megsózzuk, fehéredésig dinszteljük, majd rászórjuk a pirospaprikát, felengedjük annyi vízzel, hogy ellepje. Beletesszük a paprikákat, a paradicsomot, lassú tűzőn főzzük. Amikor félig megfőtt, beletesszük a hasábokra vágott krumplit, a zöldborsót, készre főzzük. Kovászos uborkát kínálhatunk hozzá. Csirkepörkölt belefőtt krumplival, kanállal szaggatott galuskával Hozzávalók (hat adag): egy egész csirke, 1 vöröshagyma, 1 paradicsom, 1 paprika, 1 evőkanál zsír, 1 teáskanál só, 1 evőkanál őrölt pirospaprika, 60 dkg burgonya, 1 tojás, 6 evőkanál liszt, 1 erős, zöldpaprika. Elkészítés: A csirkét feldaraboljuk, a hagymát tisztítás után kockára aprítjuk. A felmelegített zsírba dobjuk, megdinszteljük. Erre rakjuk a feldarabolt csirkét, pároljuk. Amikor a hús kifehéredik, megszórjuk pirospaprikával, felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Sózzuk, belerakjuk a paprikát, a paradicsomot. Lassú tűzön főzzük. A galuskához a lisztbe ütjük a tojást és annyi vizet, hogy közepesen lágy galuskatésztát kapjunk. Nem dolgozzuk nagyon ki, mert kemény lesz. A krumplit megtisztítjuk, hasábokra vágjuk, és amikor a csirkepörkölt félfövésben van, hozzáadjuk, tovább főzzük. Kanállal beleszaggatjuk a galuskát, és készre főzzük a csirkepörköltet. ÉTKEZÉSI KISOKOS – Beraktározzak élelmiszerből? Öt hasznos tipp MÉRJE FEL JELENLEGI KÉSZLETÉT!

Csak ezután induljon el vásárolni, hogy abból vegyen, ami tényleg nincs otthon. HA NEM SZERETI, NE VEGYE MEG!

Nem érdemes olyat megvenni, amit egyébként nem enne meg, hiszen nagy eséllyel a kukában végzi majd a termék, amikor levonul a járvány. FŐZZÖN MOST TÖBBET, ÉS FAGYASSZA LE!

Ha nagy a fagyasztója, érdemes most nagyobb adagokat főzni, és egy részét lefagyasztani. MOST NE A NASIKBÓL VÁSÁROLJON BE!

Ha sokat nassol a négy fal között, könnyen felszaladnak a felesleges kilók. HÁZHOZ IS TUD RENDELNI

A hatályos karanténszabályok szerint hatósági zár alatt lehet ételt rendelni és élelmiszer-kiszállítást is kérni. (Forrás: Napi Táptudás)