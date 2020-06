Békés megyében is vizsgákat tettek a jövő szakemberei

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium javaslata alapján a járványhelyzetre tekintettel, szigorú óvintézkedések mellett május végén adhattak számot tudásukról a szakképző intézményekben vizsgázók. Írásbeli és gyakorlati vizsgákat tettek. Előbbiekre múlt héten kerül sor, míg a gyakorlati vizsgákat június közepéig lehet megtartani.

Múlt hét hétfőtől adhattak számot tudásukról a szakképző intézményekben vizsgázók. Az írásbeli így előző héten, a gyakorlati vizsgatevékenység pedig e hónap közepéig bonyolítható le. Schanda Tamás a szakképzésért is felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára elmondta, újra kell indítani a magyar gazdaságot, és ehhez szükség van a tanulmányaikat most befejező diákokra is.

– Ők korszerű, friss szaktudás birtokában vannak. Az egyéni érdekük is az, hogy ezt mielőbb kamatoztatni tudják a munkaerőpiacon – jelentette ki az államtitkár.

A Békéscsabai Szakképzési Centrumhoz tartozó iskolák tapasztalatairól az intézmény főigazgatója beszélt. Mucsi Balázs elmondta, az idei vizsgáknál lényegi különbség volt, hogy előbb a gyakorlati vizsgarész történt meg, majd csak utána következett az írásbeli, a szóbeli pedig idén elmaradt. Hozzátette, a szakmai vizsgára a jelenlegi helyzetben fokozott elővigyázatossággal, pontról pontra történő tervezéssel készültek. A kéz- és eszközfertőtlenítő, maszk és a kesztyű elmaradhatatlan kellék lett. A vizsgabizottságok elnökeivel az egyeztetések kivétel nélkül elektronikusan és telefonon történtek. Az a diák, aki igényelte, bemehetett a műhelyekbe és tantermi konzultációra is, a szabályok szigorú betartása mellett. A vizsgákat pedig alapos takarítás és fertőtlenítés előzte meg, ami két vizsgacsoport között is megtörtént.

– A másfél hónapos digitális távoktatás a tanulók gyakorlati kompetenciáit nem csökkentette. Nagyon szép eredményeket értek el. Talán egy-egy esetben annyit lehetett tapasztalni, hogy a mozdulatok begyakorlottságának hiánya miatt hosszabb időt használtak fel, mint átlagos körülmények között.

A gyakorlati vizsgákon folyamatos fertőtlenítés mellett valósítottuk meg a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott vizsgafeladatokat. A vírushelyzetre való tekintettel kicsit több időt vett igénybe a „beléptetés”, de minden tagiskola megoldotta a vizsgáztatást, a megszokott módon. Egyébiránt a diákok mindegyike úgy döntött, hogy fenntartva a korábbi jelentkezésüket, nem kívánják későbbre halasztani vizsgáikat – árulta el lapunknak Mucsi Balázs.