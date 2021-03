Békés megyében is egyre többen pattannak kerékpárra

A jó idő beköszöntével egyre többen veszik elő kétkerekűjüket, és pattannak a nyeregbe. Nem mindegy azonban, hogy egy biciklit egész évben használunk vagy csak alkalmanként: az autókhoz hasonlóan egy hosszabb pihentetés után érdemes átnézetni a gépet. Legfontosabbak a fékek, a váltórendszer és a világítás állapota, de a megfelelő zár is előny, azért, hogy biztonságban tudjuk a kétkerekűt.

Az idei enyhébb tél miatt valószínűleg az elmúlt hónapokban is sokan kerékpároztak, de hamarosan itt az igazi tavasz, elindul a bringaszezon. Jó időben a kerékpárosok száma látványosan megnövekszik az utakon, de a bringások szerint mielőtt nyeregbe pattanunk nem árt meggyőződni arról, hogy milyen állapotban van a kétkerekű, nehogy egy alkalmi kirándulás emiatt fulladjon kudarcba.

Balázs Imre, a békéscsabai Speedy Kerékpárüzlet vezetője szerint fontos átnézetni a fékeket, a váltórendszert, a fogaskerekeket és a világítást, de a gumik állapotát is érdemes megvizsgálni, valamint az esetleges meghibásodásra alkalmas műszaki részeket is. A kerekek centrírozása szintén fontos, mellette a kotyogásra hajlamos részek ellenőrzése, szükség esetén javítása is feladat lehet.

Mindezek nemcsak a hagyományos, de az elektromos rásegítésű, úgynevezett pedelec kerékpárokra is vonatkoznak. A szakember szerint ma már egyre ismertebbek, elfogadottabbak az ilyen bringák, ráadásul az elérhető támogatásoknak köszönhetően megfizethetőbbek is. A szakember úgy fogalmazott, napjainkban jóval tudatosabbak a kerekezők, többet törődnek a kerékpárjaikkal. Mindenesetre, ahogy az autóknál, úgy a kétkerekűeknél is azt tapasztalja, hogy amikor beköszönt a szezon, akkor érkeznek a tulajdonosok a szervizekbe. Ilyen „csúcsidőszakokban” akár kéthetes várakozásra is fel lehet készülni, érdemes ezért időben „kapcsolni”.

Balázs Imre mindezek mellett kiemelte, amellett, hogy jó állapotban legyen a bringánk, fontos még azt biztonságban is tudni. Ehhez pedig nem árt egy megfelelő lakat: ökölszabályként elmondta, hogy egy kerékpár árának a tíz százalékát érdemes annak biztonságára költeni. Az olcsó, ezer forint körüli zárak nem sokat érnek, ennek hét vagy nyolcszorosáért viszont már komoly minőségű lakatokat lehet vásárolni. Hozzátette, ha valaki mindenáron meg akarja szerezni a kerékpárunkat, ezek sem védik meg, de a szakember szerint, ha valaki csak el akar vinni egy biciklit a többi közül, egy jó minőségű zár jó eséllyel megakadályozza mindezt. Ráadásul a tolvajok is ismerik a jobb minőségű gyártók termékeit, így ha ilyet látnak, inkább a gyengébb lánccal magára hagyott kerékpárt választják.

Éppen a napokban került egy kerékpártolvaj ügye az ügyészségre, aki még tavaly novemberben egy csabai kerékpártárolóból hozott el egy bringát úgy, hogy egy téglával verte le a vélhetően nem túl erős védelmet arról. Itt egyébként a bicikli is megkerült, sőt, a rendőrök az ellopott kerékpárt azóta is tárolják, és várják a tulajdonos jelentkezését.