Békés megyében a nagy többség tesztelt

A megyében 26 mintavevő csoport 540 helyszínen több mint 10 ezer 200 bölcsődei, óvodai, általános iskolai dolgozó tesztelését végezte el heti rendszerességgel – hangsúlyozta Takács Árpád. A Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, a Békés Megyei Védelmi Bizottság elnöke a koronavírus-járvány elleni védekezés elmúlt napokban történt legfőbb eseményeiről nyilatkozott.

– Immáron két hete zajlik Békés megyében is a bölcsődei, óvodai, általános iskolai dolgozók, valamint a szociális szférában foglalkoztatottak koronavírus-tesztelése. Mit lehet tudni a tesztelésekről?

– A kormány által meghirdetett célzott csoportos tesztelés a koronavírus-járvány lassítását és az emberek egészségnek védelmét szolgálja, tehát valamennyiünk közös érdeke. E program keretében Békés megyében 26 mintavevő csoport 540 helyszínen több mint 10.200 dolgozó tesztelését végezte el heti rendszerességgel. Köszönet és dicséret illeti elsősorban az érintett dolgozókat, mert fegyelmezett állampolgárokként viselkednek. Noha a tesztelésen való részvétel önkéntes volt, a meghatározó többség – saját maga és környezete védelme érdekében is – élt a célzott csoportos, rendszeres tesztelés lehetőségével. Természetesen köszönettel tartozunk a mintavevő csoportoknak: közülük is kiemelném az orvostanhallgatókat. Békés megyében a Gál Ferenc Egyetem, a Semmelweis Egyetem, a Szegedi-, a Pécsi és a Debreceni Tudományegyetem orvosi és egészségügyi fakultásain tanuló hallgatók végezték – rendkívül fegyelmezetten és hallatlan szakmai alázattal – a mintavételezést. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy gördülékenyen zajlott a mintavételezés. Széles körű, példás együttműködés alakult ki az önkormányzatok, a vállalkozások, az intézményfenntartók között, sokan segítették a munkánkat. Élén a megyei önkormányzattal 23 önkormányzat biztosított összesen 25 autót és 23 gépkocsivezetőt a teszteléshez. (Alfabetikus sorrendben: Békés, Békéssámson, Bucsa, Csanádapáca, Dévaványa, Elek, Füzesgyarmat, Gádoros, Gyomaendrőd, Gyula, Kondoros, Körösladány, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Murony, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Sarkad, Szeghalom, Tótkomlós és Vésztő önkormányzata egyaránt autót, sofőrt biztosított.) A Békéscsabai Szakképzési Centrum is segítő jobbot nyújtott: 10 járművet ajánlott fel, amelyből két kisbuszt szintén igénybe vettünk a mintavételt végző egységek szállításához, de kiváló az együttműködés a Gyulai Szakképzési Centrummal és a tankerületekkel is. A nevelési, oktatási intézményekben – mint már említettem – jellemzően harmad-, negyedéves orvostanhallgatókból, illetve kormányhivatali dolgozókból álló mintavevő csapatok végezték a feladatot, a szociális intézmények önmaguk teszteltek. Az adatokat a kormányhivatal népegészségügyi szervének továbbították, amely napi szinten tovább küldte azokat Nemzeti Népegészségügyi Központba. A bölcsődei dolgozók tesztelését – a megye 11 településén – a védőnők is segítették.

– A koronavírus-járvány elleni küzdelemből a kormányhivatal, illetve a Békés Megyei Védelmi Bizottság is kiveszi a részét.

– A védelmi bizottság segíti, koordinálja a védekezésben résztvevő szervezetek, hivatalok, önkormányzatok tevékenységét. A grémium ülésein rendszeresen áttekintjük a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatos megyei szintű feladatokat, és meghatározzuk a soron következő teendőket. A kormányhivatal az oktatási, nevelési intézményekben valamennyi helyszínen polikarbonát arcvédő pajzsot, védőszemüveget, FFP2 maszkot, egyszer használatos gumikesztyűt és cseppálló védőruhát, sapkát biztosított a mintavételezést végző egyetemisták számára. Ezen túlmenően a tesztelésben résztvevő csapatok tagjainak reggel és este hideg élelmiszercsomagot, délben meleg étkezést biztosítottunk. A csapatok tagjai minden reggel, még munkaidő előtt letesztelték saját magukat, ezzel is védve az intézményekben dolgozókat. A megyei védelmi bizottság a kórházaknak, egészségügyi intézményeknek, az egészségügyi alapellátásnak, valamint az oktatási és szociális intézményeknek folyamatosan, rendszeresen eljuttatja a szükséges védőfelszereléseket, fertőtlenítőszereket is. A védelmi bizottság a helyén van, állja a sarat, mint ahogy teszik a dolgukat a kórházakban, szociális intézményekben, és a rendkívüli helyzetek rendkívüli összefogást igényelnek és szülnek. Régen látott, széles körű együttműködésnek vagyunk a tanúi. Az egészségügyben, a mentőszolgálatnál erőn felül teljesítenek, naponta születnek hétköznapi hősök, tisztelet és köszönet érte. A közigazgatás, a rendvédelmi szervek, a honvédség támogatják törekvéseinket.

– Nem kerülhető meg, hogy az utóbbi időben emelkedett az igazoltan pozitív koronavírusos esetek száma a megyében. Mi lehet ennek az oka?

– Azt mindenképpen fontos kiemelni, hogy a járvány első hullámában, a tavaszi időszakban leginkább a külföldről hazatérők voltak fertőzöttek. Akkor PCR tesztelésre volt lehetőség, s Békés megyében naponta legfeljebb pár tucat mintavétel történt. Mostanra azonban a vírus mindenhol jelen lehet az országban. Az antigén gyorstesztek segítségével ma naponta már ezres nagyságrendben szűrnek a megyei szakemberek. A háziorvosok, illetve az alapellátásban dolgozó orvosok is a gyanús eseteket azonnal jelentik. A célzott csoportos, rendszeres teszteléseken túlmenően a mentőszolgálat munkatársai is több száz tesztet végeznek el minden nap. Ennek tükrében aligha meglepő, hogy emelkedett az igazoltan pozitív esetek száma. Viszont ez ugyanakkor azt jelenti, hogy a mentőszolgálat, illetve az egészségügyi ellátórendszer teszi a dolgát, megfelelően kezelik a tesztelést, ami szintén a lakosság védelmét szolgálja.

– Elvárás volt a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon dolgozók tesztelése. A megyében elvégezték a munkatársak tesztelését?

– Pénteken a Békés Megyei Kormányhivatal teljes dolgozói állományának tesztelése megkezdődött. A mintavevő egységek – az elkészített terveknek megfelelően – valamennyi szervezeti egységben és járási hivatalban az erre a célra kijelölt mintavételi helységben végzik el a kollégák tesztelését.

– A Békés megyei emberek fegyelmezettek és továbbra is szükség van arra, hogy maradéktalanul betartsuk a kormány intézkedéseit, mert ez valamennyiünk érdeke – mondta Takács Árpád. Mindez fontos, hogy közös erővel urai lehessünk a kialakult helyzetnek és Békés megye sikeres és élhető legyen, ahol jó élni, ahová jó hazatérni.