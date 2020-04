Békés megye útjairól is eltűntek a tanuló vezetők

Az autósiskolák és a gépjármű-szakoktatók is megsínylik a koronavírus miatt kialakult rendkívüli helyzetet, mivel jelenleg határozatlan ideig szünetelnek a vizsgák. E nélkül pedig a gyakorlásnak sincs sok értelme, ezért manapság már nemigen látni tanulóvezetőket az utakon.

Március 19-től az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), valamint a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. visszavonásig felfüggesztette a járművezetők és közlekedési szakemberek vizsgáit, alkalmassági vizsgálatait és utánképzéseit is, a koronavírus terjedésének megelőzése, az emberi egészség védelme érdekében. A minisztérium szerint a befizetett vizsgadíját senki sem veszíti el, minden érintett a veszélyhelyzet elhárítását követően díjmentesen vehet majd részt a most lemondott vizsgákon, vizsgálatokon és utánképzéseken. A felhalmozódó ügyhátralék gyors ledolgozása érdekében pedig a KAV, a tervek szerint, hivatali időn túli és hétvégi időpontokat is biztosít majd ügyfelei számára a későbbiekben.

Mindez azonban nem vigasztalja azokat, akik mostanság szerettek volna vizsgát tenni, vagy éppen a megmérettetés előtt húzták le előttük a rolót. Rájuk az oktatók szerint újabb órák várnak, tapasztalat ugyanis, hogy a vizsga előtti sok gyakorlás busásan megtérül.

Magura István, a Magura Hungary Kft. iskolavezetője elmondta, oktatóik, ha vállalják, tarthatnak órát azoknak a tanulóknak, akik szeretnének még gyakorolni, ugyanis a teherjárműveken megvan az elvárt távolság a két fél között. E mellett természetesen fertőtlenítőt is biztosítanak a járműveken.

– Persze ez csak lehetőség, aki szeretne, élhet vele, de több oktató is inkább felfüggesztette a tanítást, és az irodánk is ideiglenesen bezárt – jegyezte meg az iskolavezető.

Pap András, a Thermál Autósiskola vezetője szerint érdemes meghagyni az órákat akkora, amikor újra lehet majd vizsgázni, hiszen jól jön majd a gyakorlás a vizsga előtt. Tapasztalata szerint a jogosítvány előtt állók megértőek, vannak akik úgy jönnek, hogy a kialakult helyzet ellenére is szeretnének vezetni, az azonban őket is eltántorítja, hogy vizsgázásra jelenleg nincs lehetőség.

Egyébként a tanulók online is gyakorolhatnak, ezt is javasolták az oktatók, sőt a KRESZ-vizsgára való felkészülést az iskolák egy része online is biztosítja. Ez utóbbi korábban szintén elérhető volt, de most a tantermi oktatások felfüggesztése miatt csak ez áll rendelkezésre a leendő sofőrök számára.