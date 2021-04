Békés megye több településén is beindították a látványosságokat

Beindították vagy hamarosan beindítják a szokásos tisztításokat, fertőtlenítéseket követően a jó idő beköszöntével látványosságként szolgáló szökőkutakat Békés megye településein, így Békéscsabán, Gyulán és Sarkadon is. A megyeszékhelyen, a Jókai színház előtti taposó szökőkút környékére tavaly ülőkockákat helyeztek el, hogy ne hajthassanak rá a jövőben autókkal.

Békéscsaba polgármestere, Szarvas Péter a Facebook-oldalán arról írt: a tavasz egyik csalhatatlan jele, hogy beüzemelik a szökőkutakat. A hónap második felétől már minden járókelő gyönyörködhet a látványukban, nyáron pedig pihenhet, hűsölhet közelükben. A szökőkutak várhatóan október 15-ig működnek, ha azonban idén is meleg ősz lesz, akkor még tovább.

A városgazdálkodási kft. ügyvezetője, Hadabás Ildikó elmondta, április elejétől az alvállalkozó szakemberei átnézik a látványosságokat,

megy a szokásos tisztítás, fertőtlenítés, ellenőrzik a gépészeti berendezéseket, illetve a múlt heti, hajnali fagyok miatt elmaradt fugázásra is sort kerítenek.

Várhatóan ezen a héten több szökőkutat is beindítanak. Hangsúlyozta: a cég felel az ivókutak üzemeltetéséért is, azokat is üzembe helyezték városszerte, így a játszótereken is.

Hozzátette: a Jókai színház előtti taposó szökőkút esetében villamossági problémákat ugyancsak orvosolni kell, amelyek befolyásolják például a főtéri nagy látványosság működését is, így ezek a szökőkutakat a tervek szerint legkésőbb a jövő héten üzemelik be. Szarvas Péter polgármester kezdeményezésére tavaly a taposó szökőkút környékén nyolc ülőkockát helyeztek el, hogy így akadályozzák meg azt, hogy a járművekkel ráhajtsanak a látványosságra, amire több példa is akadt.

Gyulán az idei évben április 2-án, nagypénteken indult el a Kossuth téri, a Harruckern téri, a Világóra melletti, valamint a Bodoky szökőkút. Jelenleg mindegyik látványosság statikus állapotban működik, a tervek szerint emelt üzemidőre a nyári időszakban, a főszezon elindultával állnak át, ahogy az Élővíz-csatornán lévő létesítmény esetében is.

Jelenleg 10-től 20 óráig üzemelnek, világításuk pedig a naplementéhez igazodva kapcsol fel.

A Törökzugi szökőkút elindítását a következő hetekben tervezik, hiszen annak állapota még kíván némi felújítást, ezen dolgoznak a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. munkatársai. A Szent Miklós parki Csobogó szintén a nyári főszezonban indulhat el.