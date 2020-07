Békés megye összefogott a bajban, sikeresen védekezett a koronavírus-járvány ellen

A Békés megyei emberek már számtalanszor bebizonyították, hogy viszontagságos időkben az összefogás, a közösségi érdek számukra az első. Nem volt ez másként a mögöttünk hagyott veszélyhelyzetben sem: Békés fegyelmezetten vette az akadályokat, eredményesen védekezett. Ennek köszönhetően megyénket érintette legkevésbé a koronavírus-járvány és nem követelt emberéletet – hangsúlyozta hírportálunknak Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott.

– A 13-at általában baljós számként szokás emlegetni. Békés megyének mégis ez lehet egyfajta legújabb szerencseszáma.

– Ha a megyében élő igazolt koronavírus-fertőzöttek számáról beszélünk, úgy mindenképpen. Országosan Békésben volt az egyik legalacsonyabb a fertőzöttek száma, tehát nemcsak sikeresen, de eredményesen is védekeztünk. Mindehhez szükség volt elsősorban arra, hogy Magyarország Kormánya időben hozta meg azokat a szükséges és arányos védekezési intézkedéseket, amelyek az állampolgárok és ezen belül a Békés megyei emberek egészségének és biztonságának megőrzését szolgálták. Természetesen szükség volt a lakosság bölcsességére, felelős viselkedésére, összefogására, türelemére, megértésére, fegyelmezettségére és önfegyelmére egyaránt. Ezért szeretnék minden Békés megyeinek köszönetet mondani, valamint dicséret és elismerés illeti a megelőzésben és a védekezésben oroszlánrészt vállaló hatóságokat, társszerveket, a Magyar Honvédséget, a rendőrséget, az egészségügyi ellátórendszert, a szociális szférában dolgozókat, és nem utolsósorban a kereskedelemben, a szolgáltató szférában helyt álló munkavállalókat. A vírus azonban jelen van, bármikor előfordulhat újabb megbetegedés. Így indokolt a további odafigyelés.

– Miként működött az Ön által említett összefogás?

– A Békés Megyei Védelmi Bizottság a védekezésben részt vevő szervezetek – ezen belül a kormányhivatal, a járási hivatalok, a népegészségügyi szervek, a rendőrség, a honvédség, az önkormányzatok, a mentőszolgálat – működését koordinálta, segítette. De a védekezésben a maga módján mindenki részt vett, ami kiváló példája volt az összefogásnak és a munkamegosztásnak. Az önkormányzatok jelentős része vagy a közfoglalkoztatottakkal, vagy más módon kezdett a maszkok gyártásába, a vállalkozások felajánlásokat tettek az egészségügyi intézményeknek, és szociális intézményeknek, megszerveztük a településeken a rászorulók étkeztetését. Országgyűlési képviselőink a településeket járva segítették a védekezési munkálatokat. Összehangolt és hatékony együttműködés jött létre az állami szervek, az önkormányzatok, a vállalkozói szféra és a civil szervezetek között. A megyei védelmi bizottság ülésén merült fel a gondolat, hogy a rengeteg adomány, felajánlás irányított célba juttatása érdekében létre kellene hozni egy fórumot. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét mint a bizottság állandó tagját kértem fel, hogy amennyiben lehetősége van, munkatársaival teremtse meg és működtesse azt az infrastruktúrát, amellyel segítik a beérkező felajánlások, adományok célba juttatását, összehangolását, koordinálását. Az önkormányzat rekordgyorsasággal készíttette el a www.bekesmegyeosszefog.hu honlapot, így a veszélyhelyzet idején újabb fórummal gyarapodott a megyei segítségnyújtás színtere.

– Békés Megyei Kormányhivatalban miként zajlott a munka a veszélyhelyzet alatt?

– Olyan helyzetben kellett helyt állnunk, amelyre eddig nem volt példa. Működtetnünk kellett az ügyfelek részére az elengedhetetlenül fontos közigazgatási szolgáltatásokat, emellett egy másik szinten át kellett állnunk rendkívüli veszélyhelyzeti üzemmódra, amely azt jelentette, hogy a megyei védelmi bizottság keretén belül hat munkacsoportot állítottunk fel: járványügyi, ellenőrzési, jogi-és szociális, logisztikai, kommunikációs és ügyeleti munkacsoportot. Ezeket a szervezeti elemeket a kormányhivatal munkatársaiból, a védelmi bizottság tagjaiból, és külsős szakemberekből hoztuk létre. Bebizonyosodott, hogy a közigazgatásnak, a védelmi igazgatásnak is van reagálóképessége, villámgyorsan átállt veszélyhelyzeti rendkívüli üzemmódra. A normál időszakban nyitott és ügyfélbarát, közigazgatásnak, és a védelmi igazgatásnak a sikeres védekezés érdekében a járványhelyzetben elsősorban a kormány és az Operatív Törzs döntéseit kellett fegyelmezetten, gyorsan végrehajtania. Feladatunk volt többek között a járványügyi kontaktkutatás, a karantén elrendelése és a védőeszközök elosztása is.

– A kormánymegbízott által vezetett védelmi bizottság a kormányhivatal mely intézményeknek szállított védőeszközöket?

– A felszerelések kiosztásának szervezése óriási feladat volt, hiszen több mint másfél millió sebészeti szájmaszkot, kesztyűt és védőruhát kellett leszállítanunk. Az Állami Egészségügyi Központtól 12 szállítmány érkezett, az eszközök nagy részét az egészségügyi alapellátást végző háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok kapták, emellett az idősellátó és szociális intézmények számára is szállítottunk védőfelszerelést. De bőven jutott az érettségizőkhöz és az érettségiztetőkhöz is, ugyanis a kormányhivatal biztosította a vizsgák biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlen védőeszközöket és fertőtlenítőszereket. Az idősotthonok ellátása mellett ezen intézmények ellenőrzését is elláttuk annak az országos akciónak a keretében, amit Müller Cecília országos tisztifőorvos rendelt el a legsérülékenyebb csoport, az idős emberek védelme érdekében. Megjegyezném, hogy az intézmények fertőtlenítését a Magyar Honvédség nélkül nem lehetett volna ilyen hatékonysággal és gyorsasággal végrehajtani. A védekezés során a törvényességi felügyeleti jogkörben ellenőriztük a polgármesterek döntéseit, és bátran állíthatom, hogy a Békés megyei települési vezetők mértéktartóan a szükséges és elégséges döntéseket hozták meg. Kiváló munkát végeztek. A veszélyhelyzet időszakában védekeznünk kellett még az afrikai sertéspestis ellen, illetve megjelent a madárinfluenza gyanúja is. Így harmadik elemként aktiváltuk az állategészségügyi járványvédelmi központunkat, óvintézkedéseket kellett bevezetnünk, kollégáim ezen a területen is derekasan helytálltak. A megváltozott viszonyok között – alapvetően az emberek egészségének megőrzése, a tömeges megbetegedések elkerülése érdekében – valamennyi szakterületen csökkent a személyes ügyfélforgalom, viszont jelentősen megnőtt az elektronikus ügyintézés szerepe. Ez szemlélet és paradigmaváltást igényelt az ügyfelektől és a kormánytisztviselőktől is.

– A híradásaikban olvashattuk, hogy tovább egyszerűsödött az ügyintézés. Mit jelent mindez a gyakorlatban?

– 2011 óta számos bürokráciacsökkentő lépést tett a kormány, a március 1-én életbe lépett egyszerűsítéseket követően azonban a járványhelyzet további intézkedéseket is szükségessé tett. A kormány a legtöbb ügyfajtában bevezette az úgynevezett ellenőrzött bejelentést. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség bonyolult engedélyezési eljárásra, elegendő egy bejelentés, és ha a hatóság 15 napon belül nem tiltja meg a tevékenységet, akkor azt a 16. naptól el lehet kezdeni. Ilyen például egy vállalkozás elindítása vagy egy építmény használatba vétele, de kevés kivételtől eltekintve valamennyi hatósági ügy ide tartozik. Természetesen, ha a beadvány hiányos, vagy olyan tevékenységre irányul, ami életveszélyt, biztonsági problémát vagy környezetterhelést jelent, akkor azt a hatóság megtiltja, és ez esetben le kell folytatni az engedélyezési eljárást. Továbbra is engedélykötelesek az anyakönyvi, földügyi, földforgalmi, gyámügyi, gyermekvédelmi eljárások, és a szociális juttatásokkal kapcsolatos ügyek.

– Az okmányok meghosszabbítása terén mire számíthatnak az ügyfelek?

– A kormány úgy döntött: sok veszélyhelyzet alatt lejárt okmány érvényességét meghosszabbította, hogy ezzel csökkentse a személyes találkozások számát, és csökkentse az ügyfelek és ügyintézők megfertőződésének kockázatát. A 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt okmányok így Magyarország területén 2020. december 15-ig érvényesek maradnak. Valamint az ebben az időben lejárt építésügyi, építésfelügyeleti, településfejlesztési, rendezési, vízjogi és örökségvédelmi engedélyek hatálya automatikusan egy esztendővel meghosszabbodott. A korlátozások enyhítésével ma már ismét személyesen is felkereshetőek a kormányhivatali ügyfélszolgálatok, de továbbra is azt javasoljuk, hogy aki teheti, elektronikusan intézze közigazgatási ügyeit.

– Összességében elégedett azzal, ahogy Békés megye a járvány okozta veszélyhelyzetet kezelte?

– A veszélyhelyzet ideje alatt Békés megye jól vizsgázott, hűen az elmúlt évszázadokhoz, amikor is minden helyzetben talpra álltunk. Meggyőződésem, hogy megújulunk, erősebbek és ellenállóbbak leszünk. A jövőben is azért dolgozunk, hogy egy biztonságosabb településen, megyében élhessünk, ahol fejlődés van, ahol jó élni, és ahová jó hazatérni. Békés megye az otthonunk, itt vannak a gyökereink, az összetartozás érzése. Felelősséggel tartozunk érte, és felelősséggel tartozunk egymásért. Van földünk, amit megművelhetünk, bővül az iparunk, nőnek a beruházások. De legfőképpen van tehetségünk, tudásunk és szorgalmunk. A Magyar Kormány soha nem látott támogatást adott Békés megyének. De van, ami a mi feladatunk. Egyetértek azzal a gondolattal, hogy egy megye népességmegtartó képessége a képességmegtartó népességen múlik.