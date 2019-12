Begurult Békéscsabára a Kolbusz, a kisvonat

Egyedi, megjelenésében a kolbászra utaló elektromos kisvonatot vásárolt a közelmúltban Békéscsaba, a járgány a Kolbusz nevet kapta. Főleg turisztikai célokat szolgál majd, azt segíti, hogy az érdeklődők kijuthassanak azokra a rendezvényekre, amiket a Gyulai úti CsabaParkban tartanak.

A kisvonat a szokásostól eltérő külső és belső tulajdonságokkal rendelkezik – mondta Hanó Miklós, Békéscsaba alpolgármestere és dr. Sódar Anita, a városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője.

A szokványosnál nagyobb teljesítményű elektromotor kapott benne helyet – és nem 24, hanem 36 akkumulátort helyeztek el benne –, hegesztett acélvázzal, műanyag karosszériával, üvegszálas tetőborítással rendelkezik. A kabinok nyitottak, ám zord időjárás esetén oldalponyvával lefedhető a járgány. A kisvonat megjelenése pedig teljesen egyedi, ami a gyártó és a városfejlesztési cég folyamatos egyeztetése alapján vált véglegessé: stílusában a kolbászra, illetve a kolbászhoz köthető étkezésre utal.

A vonat mozdonya 5 méter hosszú, valamivel több mint 2 méter széles és közel 1,5 méter magas, ugyanekkora a hozzá kapcsolt szerelvény is. Azonban a Békéscsabára készült vonat ettől némileg eltér, mivel teljesen egyedi 3D-s dizájnt kapott, a rajta elhelyezett elemek miatt a méretek módosultak. A gyártó tájékoztatása alapján lehet több kocsit is kapcsolni a mozdony mögé, de a biztonságos üzemeltetéshez csupán egy kocsival érdemes megtoldani. Viszont a kisvonat hátsó szerelvényét is úgy alakították ki, hogy ha abba beszerelnek egy elektromos motort, akkor akár a mostani egyből két különálló kisvonatot is létre lehet hozni.

A cég szakemberei megosztották: a kisvonat a sofőrön kívül 28 embert tud szállítani. A járgányt egy 16 Watt teljesítményű elektromos motor hajtja, nem helyeztek el benne robbanómotort, így egyáltalán nem bocsájt ki káros anyagokat. Elektromos hálózatról – 230 Voltról – lehet tölteni, és amennyiben az akkumulátorok teljesen feltöltöttek, akkor egy töltéssel mintegy 100 kilométert is képes megtenni. Maximálisan 40 kilométer/órás sebességgel haladhat, a 100 kilométeres hatótávolság viszont csak 25 kilométer/órás sebességgel való üzemeltetés esetén biztosítható.

Az elektromos kisvonatot a Modern Városok Program keretében megvalósuló, a CsabaPark fejlesztését célzó beruházás részeként vásárolta Békéscsaba, a jármű közel 15 millió forintba került, az összeg tartalmazza a nagyobb motort és a pótakkumulátor-szettet is. Az időjárás függvényében tavasztól őszig működtetnék, az üzemeltető a vagyonkezelő zrt., a cégtől bérelhető a sofőrrel együtt.