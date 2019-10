Befejeződött a CsabaPark egymilliárd forintos fejlesztése

Befejeződött a békéscsabai CsabaPark második ütemének fejlesztése, amelyre a város több mint egymilliárd forintot nyert az uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) – tájékoztatta közleményben szerdán az MTI-t a projektgazda.

A beruházással a fesztiválhelyszínt a komplex fejlesztés mellett további elemekkel bővítették. Kialakítottak egy fogadóépületet a Körte soron, ahol a borkészítés hagyományait mutatják be interaktív eszközökkel. Az épület emellett kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak, koncerteknek és gyermekfoglalkozásoknak ad majd helyet.

Építettek egy látogatóközpontot is, ahol a pálinkakészítés hagyományait mutatják be. A már meglévő fesztiválcsarnok két oldalról szabadtéri sátrak felállítására alkalmas területtel egészült ki, így a 40 hektáros fesztiválhelyszínen szabadtéri és beltéri rendezvények tartására is lehetőség nyílik.

A beruházás révén a CsabaPark hozzájárul a helyi turizmus fellendítéséhez, munkahelyek teremtéséhez – olvasható a közleményben.