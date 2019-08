Befagyasztották az árakat, az összeg a kukák méretétől is függ

Több tényező befolyásolja, mennyit kell fizetni a szemétszállításért. A települések egy részén az önkormányzatok segítséget nyújtanak a rászorulóknak, hogy kiegyenlíthessék a számlát, illetve lakatlan házak esetében a szolgáltatás szüneteltetésére is van lehetőség, amit egyébként a magánszemélyeknek kötelező igénybe venniük.

A szemétdíjat beszedő Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt.-nél elmondták: a jelenlegi díjstruktúrákat még az önkormányzatok alakították ki 10-15 éve. A díjak tartalmazták a gyűjtés, a kezelés, az ártalmatlanítás és részben a hasznosítás költségeit, ideértve a meglévő berendezések megújításához szükséges költségeket is, ha az adott önkormányzat megfelelően kezelte és üzemeltette a vagyonát.

– Ezeket a díjakat érintette a rezsidíjak pár évvel korábbi csökkentése. Jellemzően ma is ezek a mérsékelt díjak érvényesek, ha nem történt jelentős technológiai változás a hulladékkezelés tekintetében – folytatták az NHKV Zrt.-nél. Kiemelték: a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztését az elmúlt másfél évtizedben a magyar állam vállalta magára, ide csoportosítva az Európai Unióból érkező támogatások egy jelentősebb hányadát.

A hulladékgazdálkodás díját az NHKV Zrt.-nek kell megfizetni, de a díjak mértékét nem ők határozzák meg. A díjak megfelelősségét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) ellenőrzi.

A MEKH-nál elmondták: 2013 előtt a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozott a közszolgáltatási díj megállapítása. A hulladékokról szóló törvény azonban 2013 után megszüntette az önkormányzatok díjmegállapítási jogkörét, egyben – mondhatni – befagyasztotta a 2012-ben alkalmazott díjakat, illetve 2013 második felétől rezsicsökkentést vezetett be. A „díjstop” addig hatályban marad, amíg a miniszter rendeletben nem állapít meg új összegeket.

– Annak idején több tényező határozta meg a díj mértékét – mondta Csiaki Tamás, a békéscsabai polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályának vezetője. A változás alapja általában az infláció vagy az üzemanyag árának változása volt. Ám más tényezők is befolyásolták, például a zöld- vagy szelektív hulladék begyűjtésének költségei, amelyekre külön díjat nem állapítottak meg, viszont évről évre nőtt a szolgáltatás igénybevételének mértéke.

Kifejtette: annak idején a díjakat egy alapdíjra határozták meg, függetlenül attól, hogy egyszer vagy kétszer vitték-e el a szemetet, hogy kisebb edényt vagy konténert használt-e az ingatlan tulajdonosa. Az alapdíjat hetenként, ingatlanonként 120 literre állapították meg, és ezt az összeget arányosították a valóban használt edényméretre.

Több településen a helyi önkormányzati rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az ingatlanok használói, tulajdonosai szüneteltessék a közszolgáltatást, azaz akkor, amikor lakatlan az ingatlan, ne fizessenek szemétdíjat. Azonban ezt a tényt igazolni is kell, általában nullás vízfogyasztással – vagyis havonta legfeljebb 0,5 köbméter vízfogyasztással – vagy nullás áramfogyasztással. Emellett kedvezményt is adnak a rászorulóknak.

Békéscsabán van arra lehetőség, hogy az egyedül élők 60 literes kukát kérjenek és ez alapján fizessenek szemétdíjat, ehhez egy igazolásra van szükség, amit a jegyző adhat ki. A kérelmet aztán a közszolgáltatónak kell benyújtani, és a kedvezmény egy évre szól.

A közszolgáltatást is lehet szüneteltetni, ha a lakásban nem laknak és az ingatlanon így hulladék sem keletkezik. Nem lakottnak minősül az a lakás, az az ingatlan, amelyben az elektromos áram fogyasztása nem éri el a havi 2 kW/óra mennyiséget. A szüneteltetés legfeljebb 3 hónapra szólhat, és ezt előre szükséges jelezni. Ha letelik a 3 hónap, akkor – a mentesség jogos igénybevétele miatt – be kell nyújtani a fogyasztás nélküli közüzemi számlát. A helyi rendelet szerint a szemétdíj fizetése alóli mentesség többször is kérelmezhető addig, amíg a feltételek fennállnak.

A békéscsabai városházán elmondták: a szociális támogatási rendszerben nincs olyan rendelkezés, ami kimondottan a szemétdíj összegére vonatkozóan biztosítana kedvezményt. Az önkormányzat lakhatási támogatást biztosít – ha teljesülnek a jogszabályban meghatározott feltételek –, ezt a segítséget a szemétdíj megfizetésére is fordíthatják a rászorulók.