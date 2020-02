Battonyán az unokákat is bevonják a programba

Több mint hatvan taggal működik a Harangvirág Nyugdíjas Klub.

Halász Istvánné, a vezetőjük elárulta, jó a csapata, akikkel nagyon sok és tartalmas programot megvalósítanak.

– Az a mi különlegességünk, hogy a nagymamák unokáikkal jönnek és a gyerekek ezt megszokják. Van, aki már ünnepi alkalomra verssel örvendeztet meg bennünket. Szóval belenőttek a gyerekeink, most pedig az unokáink ebbe a légkörbe. Így több generáció is jól érzi magát közöttünk – sorolta örömmel. Az 1961 óta működő klub jövőre fennállásának a 60. évfordulóját ünnepli. Tizenöt klubbal cserekapcsolatot ápolnak, mindig van meghívásuk. Sepsiszentgyörgy is bekerült ebbe a hosszú névsorba, a városnapokra hivatalosak voltak a battonyaiak, fellépéssel alapozták meg a jó barátságot.

– Évente egyszer van nagy rendezvényünk, de a többi, kisebb programot is főzéssel, zenével töltjük meg és tesszük emlékezetessé.

Távoznak el közülünk, de bekapcsolódnak újak is a klub életébe. Mert vallom, kell a kimozdulás. És hála az égnek, a battonyai nyugdíjasok nagy kedvvel jönnek. Van tánccsoportunk, vicces jeleneteinkkel ahova hívnak, megyünk, bemutatkozunk. Már hagyomány, hogy gyermeknapon mi sütjük a palacsintákat. A 2019-es adventi hétvégéken süteményekkel leptük meg a városlakókat.

Vasárnaponként találkozunk, kitaláljuk, mi legyen a klubtagok következő programja. Szeretünk fürdőkbe járni, az már a ráadás, ha egészségügyi szűrésekkel párosul. A mi fürdőnk gyógyvize is kiváló, nyáron a keddi nap a közös fürdőzésé. Tavaly nagy sikere volt a mentőszolgálat egészségügyi felvilágosító előadásának, hasonlókat tervezünk 2020-ban is a környező településeken való látogatásaink mellett.