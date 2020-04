Bármit újrahasznosíthatunk

Középiskolások által írt cikkek jelentek meg a Békés Megyei Hírlap hasábjain. Ezekből válogatottunk. A cikket Bozsó Dávid, a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium tanulója írta.

Az elmúlt években egyre népszerűbb lett a Recycling Art, Öko-Design és a DIY (Do It Yourself) művészet. Utóbbi magyarul csak annyit tesz: „csináld magad”. Lényege, hogy az emberek kreativitásukat kiélve, elhasználódott tárgyaikból készítenek valami látványosat, szépet vagy csupán újrahasznosítják azokat.

Köztudott ugyanis, hogy mindenkiben van kreativitás, csak másképp használják ki. Azok, akik a hulladék művészi újragondolásával foglalkoznak, alkotásaikon keresztül reagálnak a 21. század hulladékproblémájára, felhíva ezzel a figyelmet fogyasztási szokásaink árnyoldalaira.

Ennek egy érdekes és sokszínű végeredménye, hogy a szükségtelen tárgyak, anyagok termékként vagy épp művészi alkotásként öntenek új formát. Készítőik pedig remélik, hogy a legtöbben hasonlóképp törekszenek majd a jövőben. Mindez segíthet minimalizálni a hulladékunkat, de csak akkor, ha már az alapoktól elkezdjük.

Ezen művészeten belül egyszerű dolgokra kell gondolni. Például olyasmire, hogy három nagy gumiabroncsból, pár deszkából és a maradék festékből készíteni lehet egy szép kutat a kiskertbe. Továbbá biztos mindenki hallott már olyan tutajról, amit műanyag palackokból építettek meg.

Természetesen ez is ide tartozik. De ami a legegyszerűbb és minden háztartásban megtalálható, az nem más, mint az újságpapír. Csupán annyi a dolgunk vele, hogy egy hurkapálca segítségével hosszú hengert formázunk belőle, ami ezáltal egy sokkal erősebb, fonható, formázható alap lesz. Azok a tárgyak, amik ebből készülnek, sokkal erősebbek lesznek, mint a sima papírdobozok. Tehát láthatjuk, hogy akármiből lehet újrahasznosítani, csak akarni kell. Alkotni pedig mindenki képes.