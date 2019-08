Bárki tündérszéppé válhat!

Ahogyan arról már hírt adtunk, újra elindítottuk népszerű Tündérszépek szépségversenyünket. Hogy segítsük a jelentkezőket, korábbi cikkünkben profi fotóssal beszélgettünk, most pedig szépségápolással foglalkozó szakemberektől gyűjtöttünk be néhány hasznos tanácsot. Ne habozz, jelentkezz, hogy részt vehess egy életre szóló kalandban!

Kérdésünkre Recskiné Bunzel Lívia fodrászmester elmondta, az első és legfontosabb tanács az egészséges haj. A legtöbb nő úgy gondolja, hogy attól lesz szép és nőies, ha hosszú a haja, pedig néhány centiméter töredezett hajvég sokkal ártalmasabb a megjelenésnek. Ez még annál is fontosabb, hogy éppen milyen aktuális trendeknek megfelelő formát vagy színt választ az ember.

Kiemelte tehát, hogy egy egészségügyi hajvágás mindenképp meg kell történjen egy szépségversenyen való indulás előtt körülbelül két héttel, azonban a hajszín váltását már korántsem javasolja ilyenkor. Hiszen utóbbi elsülhet jól, de akár rosszul is.

A továbbiakban a professzionális termékek használatát hangsúlyozta, amiket érdemes fodrászüzletekben beszerezni. Ezekkel ugyanis olyan eredményt lehet elérni, ami a későbbiekben a fotókon, illetve a videókon is jól mutatnak.

Hozzátette, érdemes azonban egy ilyen megmérettetés előtt szakemberre bíznia magát egy nőnek, hiszen saját maguknak nehezen tudnak olyan megjelenést kölcsönözni, ami minden oldalról szép látványt mutat. Egy jó fodrász pedig olyan tanácsokkal is szolgálhat, hogy az egyén arc- és fejformájához milyen frizura lehet előnyös. Példaként elmondta, ugyan manapság divatos egy besütött, megnövelt tömegű vagy feltűzött haj, de ezek egy kerek archoz egyáltalán nem előnyösek.

Polner Heni manikűrös elmondta, egy szépségverseny előtt a kézfej bőrének ápolása érdekében legalább fél évvel korábban érdemes elmenni manikűröshöz, majd a kezeléseket kéthetente ajánlott megismételni a tökéletes eredmény érdekében.

Hozzátette, itt elsősorban nem a műkörömre kell helyezni a hangsúlyt – azt inkább a verseny előtti 2-3 napban érdemes megcsináltatni –, hanem a természetes köröm ápolására. Ebben a néhány hónapban kollagénes, A-, C- és E-vitaminos krémekkel, illetve utóbbiak szájon át történő alkalmazásával tökéletesen rendbe hozható a bőr és a körmök is.

A manikűrös hozzátette, a kezeléseken túl a mindennapokban is érdemes óvni a kezet. Ilyenkor kerülni kell a vegyi anyagokkal való közvetlen érintkezést – mosogatni és takarítani például gumikesztyűben érdemes –, mert azok kikezdhetik a bőrt, valamint a körmöket is. Mindemellett javasolta a bő folyadékfogyasztást – amivel a bőr kiszáradása előzhető meg – és a fényvédelmet is.

Utóbbi véleménye szerint épp olyan fontos a kézbőrön is, mint az arcon. A legalább hat hónapig tartó manikűrös terápiára visszatérve elmondta, ennyi idő alatt a körmök töredezése is helyreállítható, de itt is fontos a belső táplálás, hogy az újonnan kinövő köröm már teljesen egészséges legyen.

Feketéné Barabás Beáta kozmetikus elmondta, az arcbőr ápoltságának megőrzésében a szépségkirálynő-jelölteknek is fontos szabály a helyes, arclemosóval történő tisztítás reggel és este, ami után fontos a tonizálás, a bőr természetes ph értékének visszaállítása érdekében. A napi szennyeződések, baktériumok és a smink ugyanis irritálhatja bőrt, eltömíti a pórusokat, ami pattanásokat okozhat.

Lényeges, hogy napszaknak, évszaknak megfelelő tápláló, hidratáló krémeket használjunk, illetve külön szemkörnyék ápolót a szem körüli érzékeny területre. A bőrápoláshoz használatos kozmetikumok kiválasztását érdemes szakemberre bízni, aki alapos bőrdiagnosztizálás után kiválasztja a bőrtípusnak megfelelő készítményt. Heti egyszeri bőrradírozással érdemes eltávolítani az elhalt hámsejteket. Fontos a rendszeresség, a helyes bőrápolás épüljön be a mindennapjainkba. A professzionális bőrápolás magába foglalja a kozmetikai szalonkezeléseket is.

A kozmetikus kifejtette, a bőr üdeségének megtartásához elengedhetetlen a napi fényvédelem is, hiszen az UVA-sugárzás nemcsak a bőrdaganatok esélyét növeli, de a bőr öregedésének is fő okozója. Megoldás lehet, ha a nappali arckrém tartalmaz fényvédőt, amennyiben nem, akkor gondoskodni kell a fényvédelemről.

A jó smink egyik alapja a helyes arcápolás, a másik a finom, lágy színek használata, melyek bárhol megállják a helyüket, és egy szépségversenyen is tökéletesek lehetnek füstös szemkiemeléssel. Előnye, hogy gyorsan és könnyen elkészíthető, és nem vonja el a figyelmet a természetes szépségről.

Tündérszépek 2020 A verseny a megyei válogatókkal veszi kezdetét, ezt követően kerül majd sor a regionális fordulókra, illetve a központi döntőre. A megyei és regionális előválogatókból a szakmai zsűri által kiválasztott 3 versenyző, illetve a szavazók által legmagasabb értékelést kapott versenyző jut tovább a döntőbe. Végül zsűri választja majd ki a szépségkirálynőt és két udvarhölgyét, illetve az olvasók is megszavazhatják a szerintük legszebb lányt. Érdemes jelentkezni, hiszen a felkészítőtábor és a televíziós döntő mellett vásárlási utalványok, mobiltelefonok, egzotikus utazások várnak a legszebbekre.

