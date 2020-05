Barátságos, szerethető manók segítik a kommunikációt

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egyre több helyen bukkannak fel a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ manói, Csabi és Gyöngyi. A minap ellátogattunk az intézményben működő M3 Kreatív Műhelybe, hogy utánajárjunk, hogyan is születtek a figurák.

A szuperhős szögre akasztotta a köpenyt

Az intézményben nem Csabi és Gyöngyi voltak az első rajzolt karakterek. A nagy képregényhullám a Csabagyöngyében is megjelent korábban, melynek hozadéka a Csabagyöngyeman névre keresztelt szuperhős lett. A kelekótya figura leginkább az intézmény havonta megjelenő műsorfüzetében bukkant fel, rövid történeteken keresztül megmentve a központot.

Csabagyöngyeman azonban egy szűkebb réteget tudott megszólítani, és bár volt benne potenciál, kispadra került. A kreatív műhelyben pedig egy újabb ötlet bukkant fel, ami sokkal kiforrottabb és barátságosabb figurákat eredményezett.

Csabiék videókban bukkantak fel először

Mint megtudtuk, az új karaktereken már régebb óta dolgoznak az intézmény munkatársai. A kommunikációs csoport grafikusa, Kónya Kincső elárulta, hogy a a Csabagyöngye Kulturális Központ 2017-es karácsonyi kisfilmjének ötletelésekor vetődött fel, mi lenne, ha animációs elemeket is vinnének a kisfilmbe.

– A elképzelés az volt, hogy a főszereplőt egy kismanó vezeti végig a Csabagyöngyében, amit én terveztem meg, majd a férjemmel, Bende Attilával animáltunk meg. A karakternek nagy sikere lett, ezért kollégáimmal úgy éreztük, hogy ezt mindenképp tovább kell fejlesztenünk, így egy kislány karaktert is terveztem, és megszületett Csabi és Gyöngyi. Később, a 2018-as karácsonyi kisfilmben jelentek meg – ekkor már ketten–, idén pedig a CSAKK mesékben – ecsetelte.

Kónya Kincsőtől azt is megtudtuk, hogy a karakter elkészítése viszonylag hamar megvalósult. – Mindenképp az egyszerűségre törekedtem, elsődleges szempont volt, hogy az animálás során könnyen rajzolható, ugyanakkor megjegyezhető, barátságos, szerethető legyen – magyarázta.

A kreatív műhelyben kiemelték, hogy a legnehezebb munka a karakter fejlesztésével jár egy ilyen projekt során. – Meg kell találni a jellegzetességeit, ki kell bontani. Adott esetben mondjuk a végtagok milyen hosszúak legyenek, vagy a szem-orr-száj arányai jól legyenek eltalálva – mondták.

Segítik a kommunikációt

Varga Nellitől, az intézmény kommunikációs vezetőjétől megtudtuk, hogy a manók egy korábban nem létező csatornát nyitottak meg. – A járványidőszak során kiváltképp hasznosnak bizonyultak a figurák, hiszen a gyerekekkel, családokkal könnyebben tudtuk tartani a kapcsolatot. A honlapunkon elhelyeztünk egy Interaktív játszóház felületet, ahol a kicsiknek biztosítunk kellemes időtöltést. Itt is központi szerepet játszik a két manó.

Varga Nelli továbbá azt is elmondta, hogy Csabi és Gyöngyi kialakítása azért is mondható szerencsésnek, mert könnyebb velük dolgozni, bármilyen felületre gyorsan fel lehet őket varázsolni, legyen az szórólap, molinó, vagy animációs videó. – Rengeteg lehetőség rejlik bennük, folyamatosan zajlik az ötletelés jelenleg is, hogy minél több helyen felbukkanhassanak a karakterek, még akár az idősebb korosztálynak szóló eseményeinkkel kapcsolatban is.

Pozitívak a visszaigazolások A két manó célközönségét elsősorban a gyerekek jelentik, a tervezők számára így ők a legfontosabbak. A visszaigazolásokat pozitívnak értékelik, és úgy érzik, hogy összességében minden korosztály számára szimpatikus, illetve szerethető Csabi és Gyöngyi.

Kapcsolódó cikkeink:

A sokszínűségére épít a csabai kulturális központ

Gyöngyi és Csabi üzeni: vigyázzunk egymásra!