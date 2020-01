Barátságok és történetek is színesítik a békési gyűjteményt

Egészen különleges kés- és bicskagyűjteménnyel rendelkezik Szabó Sándor. A békési gyűjtő kollekciójában a pecsétes bicskától a Rambo késen keresztül a díjnyertes svájci bicskáig számos érdekes darab található, amelyek mindegyikéhez egy-egy történet vagy éppen barátság kapcsolódik.

– Két, látszólag egymástól távoli időponthoz kötődik a hobbim – mesélte hírportálunknak Szabó Sándor. – Hároméves voltam, amikor édesapámat azzal vártam haza, hogy mikor veszi meg nekem az akkor nagyon vágyott kis bicskát. Felnőttként általában mindig volt két-három bicskám, hiszen magyar emberként, békési „gyerekként” ez szinte elengedhetetlen, és a horgászathoz szükség is van ezekre az eszközökre. A fordulópontot az ötvenedik születésnapom jelentette. Már régóta nézegettem egy bicskát a horgászboltot üzemeltető Szeki barátomnál, Szekerczés Sanyinál. A haverok, a barátok vele az élen pedig összedobták a pénzt, és megleptek az évfordulón. Innentől kezdve nem volt megállás.

Szabó Sándor előkerítette nagypapája és nagymamája bicskáit, késeit, elkezdte rendezgetni a darabokat. A Facebookon is több csoporthoz csatlakozott, amelynek tagjai hasonló szenvedélynek hódolnak. Feltérképezte a magyar késkészítőket, akik közül a Debrecenben élő és dolgozó első generációs Csigi mesterrel, Csigi Andrással állandó kapcsolatba került, illetve a barátok, ismerősök is számos különleges darabbal lepték meg.

– Megkaptam például annak a bicskának a mását, amit kamaszkoromban kirándulásokon használtam. Rólam tudni kell, hogy bár jelenleg a békési szennyvíztisztító-telepen dolgozom, eredeti szakmám szobafestő-mázoló-tapétázó. A hetvenes években még nem igazán voltak sniccerek, így édesapám kerített valahonnan egy orvosi szikét, és azt használtam a munkához. Ez a darab is előkerült, és ott szerepel a kollekcióban – sorolta.

Szabó Sándornak van egy olyan finn kése is, mint amilyet a lappföldi rénszarvasvadászok használnak. Egy Svédországban dolgozó barátja pedig a skandináv államból származó taktikai késsel lepte meg, amely például a tűzgyújtáshoz szikravetőt és bozótvágót is magában foglal. A Rambo filmekből ismert kés másolata is bővíti a különleges gyűjteményét, amiben ugyancsak ott szerepel az iránytű és a cérna.

– A bicskák azonban közelebb állnak hozzám, már csak praktikusabb használatuk miatt is – tette hozzá.

Mint említettük, a debreceni Csigi Andrással már hosszabb ideje kapcsolatban állnak, és milyen érdekes is az élet, amikor a mester műtétjéhez vérre volt szükség, Szabó Sándor elsőként ment segíteni. Viszonzásként pedig néhány különleges darabbal lepte meg őt Csigi András. Ugyancsak kettőjük jó kapcsolatát példázza, hogy Sándor az újirázi vásár idején egy saját maga által kivágott diófát vitt el a mesternek, hogy az nyelek alapanyagául szolgáljon. Csigi András pedig a nagyon vágyott, de elérhetetlennek tűnő farvillás bicskát ajándékozta neki.

Ott szerepel a külön erre a célra kialakított tároló­polcokon a 2017-ben az év bicskájának választott svájci különlegesség is, ami amellett, hogy ellátja az alapfeladatot, hevedervágót és üvegtörőt is tartalmaz. Egyebek mellett tűzoltóknak, rendőröknek és mentőknek is ajánlják, hiszen például egy-egy balesetnél a segítségével a szélvédő, az üveg könnyen vágható, és a sérültek könnyebben kiszabadíthatók.

Ugyancsak több bicska származik Erdélyből, a Partiumból, és vélhetően érkeznek is még majd a Székelyföldről újabb különlegességek. A barátai, különösen a Szekerczés Sándor által ajándékozott darabok ugyancsak fontos részei a különleges kollekciónak.