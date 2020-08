Bánhidai dió lett idén Békés tortája

Szabó Erika „Bánhidai diótorta” fantázianevű tortája nyerte az első ízben megtartott Békés tortája elnevezésű tortakészítő versenyt. A megmérettetésre beérkezett tizenhárom finomságot hétfőn délután a békési városházán értékelte a Mucsiné Fodor Hajnalka ötletgazda-cukrászmester, valamint Juhász Zoltán, Lagzi János, Nagy Lajos és Sipaki István cukrászmesterek alkotta zsűri.

Az első Békés tortája verseny fő témáját a dió szolgáltatta. Ennek az alapanyagnak valamilyen formában mindenképpen meg kellett jelennie az elkészített finomságokon – tudtuk meg Mucsiné Fodor Hajnalkától. Mint az ötletgazda-cukrászmester még a zsűrizés előtt lapunknak elmondta, a megmérettetést több cél mentén álmodták meg és hívták életre.

– Békés és a járás települései sokszínű és értékes gasztronómiai tradíciókkal rendelkeznek a sütemények terén is – tette hozzá. – A kezdeményezés ezeknek a hagyományoknak az erősítését is szolgálta. Emellett szerettünk volna a háziasszonyoknak és persze a férfiaknak is lehetőséget adni, hogy megmutathassák kreativitásukat, tudásukat, azt az ízgazdagságokat, amivel otthonukban is dolgoznak. A harmadik elképzelésünk az volt, hogy a városnak is legyen egy hivatalos tortája, ami olyan nekünk itt helyben, mint nagyban Az ország tortája, bárki vásárolhat belőle, megkóstolhatja.

Mucsiné Fodor Hajnalka hangsúlyozta, ahhoz képest, hogy elsőre hirdették meg a versengést, nagyon jónak tartja, hogy rögtön szép számú nevezés érkezett a kiírásra: – Abban bízom, hogy jövőre még többen neveznek majd – ecsetelte. – Minden elismerésem a résztvevőké, nagyon szép, ízléses és ízletes munkák születettek.

A megmérettetést koordináló és szervező Polgár Zoltán alpolgármester elmondta, tizenhárom tortát neveztek be készítőik a versenyre. Tizenegy finomság Békésről, egy-egy torta pedig Muronyból és Bélmegyerről érkezett.

– Nagyon szép munkák születettek, köszönet illeti azokat, akik idejüket áldozták arra, hogy részt vegyenek a programon – hangsúlyozta Polgár Zoltán. Az alpolgármester kiemelte, a tortákon megjelentek Békéshez köthető szimbólumok, zászlók, harangok.

Kitért arra, hogy a versenyzők a békési cukrászmesterekből álló szakmai zsűritől személyes találkozó keretében előzetesen megkapták az instrukciókat, a szempontokat, melynek mentén elkészíthették a tortákat. Mindenki 20 centi átmérőjű tortával versenyezhetett, amely küllemében és díszítésében Békéshez köthető kellett, hogy legyen. Polgár Zoltán hangsúlyozta, minden indulót győztesnek tart. Az első helyezett alkotás egy évig viselheti a Békés tortája címet. A négy cukrászmester cukrászdájában megvásárolható lesz a különlegesség, a versengés vándorserlegére pedig felkerül a győztes neve.