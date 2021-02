Bálokkal, maszkajárással űzték egykoron a telet

A farsang évenként ismétlődő, rövidebb-hosszabb ideig tartó időszak, aminek már a betetőzésénél járunk. Ezeket a heteket évszázadok óta a lakomák, a lakodalmak, disznótorok és a jelmezes felvonulások töltik ki. A tavaszvárás ősi örömünnepe annak dacára sem kopott meg, hogy az egyház az ördögök ünnepének tartotta és tiltotta, sőt a világi hatóságok se nézték jó szemmel a kicsapongásokat. A járvány miatt a ma embere csak otthon mulathat, de a hagyományok később talán új erőre kapnak.

A farsang két egyházi ünnep, vízkereszt és hamvazószerda közé ékelődik, mozgóünnep, idén február 17-ével zárul, ami egyúttal a húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdete.

– A liturgikus naptár szerint vallási ünnep nem kapcsolódik hozzá, alapvetően néphagyományokra épül

– árulta el Salamon Edina néprajzos muzeológus.

A békéscsabai szakember hozzátette, a farsang még a középkorban honosodott meg német, olasz, francia hatásra, álarcos mulatságokat hazánkban már Mátyás király idején is tartottak. Eredetileg a farsang a böjt előtti utolsó napokat jelölte, ami az eszem-iszom, dínomdánom, párkeresés időszaka volt. Ezeket a napokat, amikor a legtöbb népszokás megelevenedett – farsang vasárnap, farsang hétfő és húshagyó kedd –, farsang farkának is nevezték. Salamon Edina kiemelte,

az ünnephez köthető a népi színjátszás kialakulása is:

a maszkos mulatozásból nőtték ki magukat az alakoskodó játékok, amelyekben megjelentek cigányok, betyárok, koldusok, vándorárusok, menyasszonyok és vőlegények.

A jellegzetes emberalakok mellett feltűnt a kecske, a ló és a medve figurája is, de a legnépszerűbb alakoskodó játék mégiscsak Konc király és Cibere vajda viszálykodása volt. Egyikük a húsételeket, másikuk a böjti ételeket személyesítette meg, kétszer küzdöttek meg egymással. Vízkeresztkor még Konc király és a hedonizmus győzött, húshagyó kedden viszont már Cibere vajda fölényeskedett, és beállt a nagyböjt.

– Falun és városban egyaránt kiemelkedő népszokás volt a maszkajárás – mondta el Salamon Edina. Hozzátette, az emberek álarcokban, jelmezekben vonultak a főutcán, tréfás jeleneteket adtak elő, melyekben álmenyasszony, álvőlegény is megjelent, a férfi-női szerepeket gyakorta felcserélték. A feljegyzések szerint a lármás maszkajárás még 1934-ben is élő hagyomány volt Magyarországon. A 18. század végéről már feljegyezték a híres mohácsi busójárást is, amely azóta tánccal, zenével kísért népünnepéllyé fejlődött.

– A mulatozás rendszerint a fonókban folytatódott, de a tél zárá­saként, még a mezőgazdasági munkák megkezdése előtt bálokat is tartottak

– árulta el a szakember. A források szerint sokszor nemenként és korcsoportonként is elkülönültek a bálozók: önállóan ünnepeltek a különféle szakmák, céhek tagjai, az asszonyok, a gyerme­kek. A batyus bálokba a résztvevők maguk vitték a kalácsot, süteményt, a baromfihúsból készült fogásokat, a fánkot, a rétest. Lakodalmakat is tartottak ebben az időszakban, az alakoskodás, bolondozás, beöltözés ezeken a családi ünnepségeken is nagy szerepet kapott.

– A farsang nemcsak télűző, hanem gonoszűző jelleget is öltött,

a kihajtás érinthetett élő embert, de kapcsolódhatott szalmabábhoz, rongybábhoz is –mesélte Salamon Edina, hozzátéve, a megyében jellemzőbb volt a kiszebábu elégetése, amely a sötétség legyőzését jelképezte.

A farsangi szokások közé illeszkedtek az adománygyűjtéssel összekapcsolódó köszöntők is, amiket a teljes magyar nyelvterületen ismertek. Az emberek a kimondott szó mágikus erejével igyekeztek biztosítani a jó termést, a szerencsét, az állatok egészségét és szaporaságát.