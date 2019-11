Bajuszt növesztettek a szarvasi mentők

A Movember Mozgalom felhívja a magyar férfiak figyelmét a szűrővizsgálatok – elsősorban a 40 év felett szinte kötelezően ajánlott prosztatavizsgálat – fontosságára.

Az elmúlt évek sikerének könyvelhető el, hogy a magyar Movember kampány az ország egyik legismertebb prevenciós kampányává nőtte ki magát, amihez az Országos Mentőszolgálat is csatlakozott. A Szarvasi Mentőállomás bajtársai például bajuszt növesztettek, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a fontos üzenetre. Az eddigi hatékony kommunikáció eredménye az urológusok szerint is érezhető. Novemberben sokkal több férfi keresi fel a rendelőket mint az év többi részében – olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán.