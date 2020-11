Baji Balázs főzött és beszélgetett a Bajnokok reggelije műsorában

A Nemzeti Sport és a Príma legújabb sorozatában annak jár utána, hogy Magyarország élsportolói milyen táplálkozási szokásokat követnek a versenyszezonban és azon kívül. A legújabb részben a csabai születésű Baji Balázs, világbajnoki bronzérmes gátfutó volt a vendégük.

A Prím és a Nemzeti Sport közös sorozatának ötödik vendége a békéscsabai származású Baji Balázs, világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó volt, aki igencsak otthonosan mozog a konyhában, és egy rozé kacsamellet készített stúdiónkban.

„Szeretek kísérletezni a konyhában, ezt a receptet egy hirtelen felindulásból találtam ki. Az ételem elkészítése során szeretnék egy kicsit a színek harmóniájára is figyelni. Én úgy tartom, ha a tányér minél több színt tartalmaz, az annál finomabb és egészségesebb.”

Baji Balázs a szüleitől is azt látta, nem csak a nők uralkodnak a konyhában, így ő is elég hamar belekezdett a gasztronómiai világ felfedezésébe. Világbajnoki bronzérmes gátfutónk a tokiói olimpia elhalasztásáról is beszélt.

„Nagyon sajnáltam, hogy elmaradt az olimpia, annak ellenére, hogy az én esetemben ez inkább pozitív volt, mint negatív, a korábbi sérülésem miatt. Kicsit több mint egy évvel a sérülést követően nagyon feszített tempót igényelt volna az olimpiai kvalifikáció. Jövőre nagyobb eséllyel állok neki a feladatnak.”

Baji azt is elárulta, annak idején elképzelhető volt, hogy az egész karrierje véget érhetett volna a sérülése miatt, valamint hétköznapi szakmájáról is beszélt, illetve arról, hogyan képzeli el pályafutása utolsó időszakát.