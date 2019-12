Az ünnepre hangolódtak a főiskolán

Kari karácsonyt tartottak többféle programmal hétfőn, kora délelőtti kezdéssel a Gál Ferenc Főiskola Gazdasági Karán.

A programok közt kézműveskedés, ajándékvásár, mézeskalácssütés, valamint társasjátékok is voltak. Az eseményen meggyújtották a második adventi gyertyát is. Mint megtudtuk, az adventi koszorú is helyben készült, azt a főiskola egyik hallgatója, Pankotai Vivien készítette.