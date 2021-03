Az udvar korszerűsítésével folytatódik a gyulai óvoda fejlesztése

A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága által biztosított 10 millió forintos támogatás segítségével folytatódhat a Németvárosi Óvoda több éve tartó dinamikus fejlesztése Gyulán – jelentette be az intézmény előtt megtartott péntek délelőtti sajtótájékoztatón dr. Kovács József országgyűlési képviselő, Mittag Mónika, a gyulai német nemzetiségi önkormányzat elnöke, a városrész önkormányzati képviselője és Pálovicsné Czene Ágota intézményvezető.

Dr. Kovács József emlékeztetett arra, hogy a városrészen több beruházás is megvalósult, illetve zajlik, valamint – tette hozzá – újabb fejlesztések is várhatóan hamarosan elkezdődhetnek. A teljesség igénye nélkül megemlítette az elvégzett útfelújításokat, a közlekedési infrastruktúra fejlesztését, a Máriás-ház, a városi legrégebbi lakóépületének jelenleg is folyó felújítását, valamint a németvárosi templom egyes részeinek hamarosan elkezdődő rekonstrukcióját. Külön kitért arra, hogy a helyi német nemzetiségi önkormányzat jó gazdája az óvodának, ahol jelentős külső és belső megújulás történt az elmúlt években.

Mittag Mónika emlékeztetett arra, hogy a gyulai német nemzetiségi önkormányzat 2016 óta működteti a Németvárosi Óvodát.

– Azóta folyamatosan pályázunk kiegészítő nemzetiségi támogatásokra, amelynek köszönhetően közel 50 millió forintból korszerűsíthettük az intézményt, ami a város egyik legjobban fejlődő óvodája. Egyre több gyermek jelentkezik hozzánk, maximális létszámmal működünk, öt csoportban 125 gyermekkel foglalkoznak a szakemberek

– fogalmazott Mittag Mónika.

Mittag Mónika és Pálovicsné Czene Ágota elmondták, hogy a most kapott 10 millió forintos összeg segítségével korszerűsítik az udvar hátsó részét és új játékokat szereznek be. Az udvarra egy napellenzőt szeretnének telepíteni, hogy a gyerekek a melegebb napokon is árnyékban játszhassanak. Egy csoportszoba bútorzatát cserélik majd, illetve a helyiséget ki is festik. Két csoportszobában az öltözőszekrényeket fogják cserélni, és a mosdóhelyiségekben szintén lesz korszerűsítés.