Az őszi ízek nagykövetét, a sütőtököt, többen termelik megyénkben

A novemberi időszak kedvenc csemegéje a sütőtök. Megyénkben évről évre egyre több fogy belőle a pia­cokon, az árusok leg­inkább békési, de legalábbis a Tiszántúlon termelt portékát kínálnak. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szezonális Szupermenta-tesztjén 11 hazai termesztésű sütőtököt vizsgáltak.

A vésztői Nemes József idén tíz hektáron termelt orange fajtát, amit kanadai sütőtöknek vagy sonkatöknek is neveznek. Ennek alakja megnyúlt körte, héja sötét narancssárga színű, húsa narancssárga, tömege 2–4 kg. Nem tárolható el hosszú ideig, így frissen fogyasztva vagy esetleg feldolgozva használható fel. Érdekesség, hogy a Szarvasi Öntözési Kutatóintézet nemesítette ki, és 1989-ben került a magyarországi fajtajegyzékbe.

– A családban nyílt lehetőség a termesztésre, és azért ezt a fajtát választottam, mert egyelőre biztos a piaca, ha az átvételi ára nem is túl magas – hangsúlyozta Nemes József. – Nagydobosit is előállítottunk, de az utóbbi időben nem volt megfelelő kereslet iránta, legalábbis mi nem találkoztunk vele. Az idei termést október közepén, végén szedtük le, majd értékesítettük.

Dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke hangsúlyozta, bár a megye nem tartozik hazánkban a legtöbb sütőtököt előállítók közé, de egyre többen foglalkoznak a termesztésével. Jól alkalmazkodó kabakos, köztes növényként akár a kukoricásban is megél. Ugyanakkor nagy a hőigénye, érzékeny a fagyra, a gyökérzete kiterjedt. A köznyelvben sütőtöknek hívott kabakosok az úgynevezett téli tökök: ezek azok, melyeket biológiai érettségükben szednek le, vagyis akkor, amikor a bennük levő magok szaporításra alkalmasak.

Hazánkban a fogyasztás mennyisége évről évre lassan, de biztosan növekszik, és az őszi, téli hónapokra koncentrálódik. Vagyis az őszi ízek nagykövete a sütőtök, íze édes, textúrája kellemes. Formája és színe nagyon sokféle lehet. Beltartalmi értékét a magas karotin-,

C-­vitamin-, kalcium- és foszfortartalom adja.

Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke elmondta, ha szeletben vesszük, figyelni kell arra, hogy a húsa szép egységes, narancsos színű legyen. Egészben vásárolva pedig ügyeljünk arra, hogy meglegyen a kocsánya. A felszeletelt sütőtököt tárolhatjuk a hűtő zöldséges rekeszében fóliába csomagolva, de csak nagyon rövid ideig. Fogyaszthatjuk sütve, krémlevesként, ivóléként, valamint a kicsik bébiételként; húsok mellé, párolva kiváló köret, de szeretjük süteményekben is. Az íze jellegzetes, a magja egészséges. Vagyis az őszi ízek nagykövete nélkül hiányérzetünk lenne.

A Nébih Szupermenta-tesztjében a sonkatökök alapos vizsgálata mellett a szakemberek arra is kíváncsiak voltak, hogy a többfelé kapható, más fajtájú tökök valamelyike letaszítja-e trónjáról a közkedvelt kanadai sütőtököt. E szellemben a termékteszt kiegészült a delicata, a japán (hokkaido), a nagydobosi típusú és a provance-i muskotály fajták egy-egy példányával is. Pontegyenlőséggel első helyen végzett a kanadai, valamint a provance-i. Ezeket szorosan követve második lett a nagydobosi. A japán sütőtök a harmadik, míg a delicata, azaz a tölteni való sütőtök a negyedik helyre futott be. Örömteli, hogy a Nébih laboratóriumaiban vizsgált sütőtököknél egy esetben sem találkoztak kesernyés ízzel.