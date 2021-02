Az ország erős apukája lett a csabacsűdi Simkovicz Zsolt

Egy Down-szindrómás és egy egészséges gyermeket nevel egyedül az a csabacsűdi férfi, akit az Univer Cégcsoport által szervezett Az ország erős apukája című pályázat győztesévé választottak nemrég. Simkovicz Zsolttal családja történetéről beszélgettünk.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Ki és miért terjesztette fel önt Az Ország Erős Apukája címre, és hogyan fogadta mindezt?

– Szegeden töltött éveim alatt találkoztam Mák Dóri divatbemutatóján (ahol Down-szindrómás modellek léptek fel) egy helyi családdal, akik elvesztették beteg gyermeküket. Később felvettük egymással a kapcsolatot, és két éve karácsonykor közösen adományoztunk a szegedi gyermekklinikának. Csabacsűd környékbeli támogatókkal szálltam be az akcióba, több tucat táblás csokoládét adtunk át osztályonként, illetve Szarvasról vittem ötven kilogrammnyi szaloncukor-felajánlást. Szintén az ő közbenjárásukkal lakhatóvá tettük segítőimmel egy kecskeméti daganatos gyermeket nevelő család házát, amihez az alapanyagot egy szarvasi vállalkozó ajánlotta fel. A jótékonykodás hozott tehát össze minket szegedi barátaimmal, akik pályáztak engem Az Ország Erős Apukája címre. Utóbbiról nem gondoltam, hogy elnyerem, de nagy örömmel fogadtam. Egyfajta visszaigazolásként fogom fel arról, hogy jó úton haladok a gyereknevelésben.

– Honnan ered a segíteni akarás?

– Mivel a lányom, Kitti Down-szindrómás és cukorbeteg, így korábban többször szorultunk mi is segítségre, például útmutatásban és a kórházban töltött hetei alatt a közelben való lakhatás miatt. Ekkor a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy milyen jó érzés az, amikor az ember mellé állnak a bajban, amit én is szívesen megteszek másokért.

– Hogyan alakult az életük?

– Kitti és Viktor édesanyjával 2007-ben kezdtünk válni, ami évekig elhúzódott. Mivel kiskorukban én voltam velük gyesen, és a legtöbb idejüket életükben velem töltötték, ragaszkodtam hozzájuk. Először a volt páromnak ítélték a gyerekeket, akik többször eljöttek hozzám a láthatáson kívül is. Több mint három éve egy vasárnapi napon pedig úgy döntött az anyjuk, hogy átadja Kitti felügyeleti jogát nekem, akiért még aznap éjjel elindultam munka után. Ezután a fiamért is elkezdtem harcolni. Ő hetedikes korában azt nyilatkozta a bíróságon, hogy velem akar élni, így az ő felügyeleti jogát is megkaptam.

– Miként telnek mindennapjaik?

– Kitti a Down-szindróma és a cukorbetegség miatt is több figyelmet igényel, mint egy egészséges gyermek, ezen túl most az online oktatás is megnehezíti a dolgunkat. Egyébként egy gyulai bentlakásos speciális intézményben tanul, ahol segítik őt a mindennapokban és egyéni képességei szerint fejlesztik. Eleinte nehéz volt megszokni a távolságot, de tudom, hogy ott jó kezekben van, és fejlődése is látványos. Viktor rendészeti iskolába jár Békéscsabára, rendőr szeretne lenni, amiben segítem, ahogy tudom. Hétköznapokon vállalkozó szobafestőként dolgozom, hétvégén pedig igyekszem minél többet velük és a zalaegerszegi párommal lenni. A gyermekeim mondhatni össze vannak nőve, nagyon jó a kapcsolatuk, és a párom gyerekeivel is jól kijönnek.

– Visszatérve a múltra, miként fogadta, amikor értesült Kitti Down-szindrómájáról?

– A lányom oxigénhiánnyal született Orosházán, ezért gyermekmentővel átvitték Szegedre. Ott közölték velem, hogy Down-szindrómás, ami szinte sokkolt engem. A tájékoztatással együtt egy kérdést is intéztek felém a kórházban, ami arról szólt, hogy egy papír aláírásával még az újszülött meglátogatása előtt lemondhatok róla. Ezeket a perceket sosem fogom elfelejteni. Épp ekkor dolgoztam egy olyan budapesti intézmény felújításán, ahol sérült gyerekek is voltak, így volt némi rálátásom a dologra. A válaszom az orvosoknak természetesen az volt, hogy én mindenképp felnevelem őt. Egy hónapig volt még kórházban, azután hazaköltöztünk Csabacsűdre.

– Szarvason azonban nem volt lehetőség a fejlesztésére, ezért 2002-ben Szegedre települtünk át, hogy speciális bölcsődébe és óvodába járhasson, később Viktort is integrált óvodába írattuk. A válás után visszaköltöztünk Csabacsűdre szüleimhez, ahonnan évekig Békéscsabára hordtam nap mint nap iskolába, anyukámék pedig máig sokat segítenek nekünk. Ennyi év tapasztalatai után pedig, amikor Kitti már 19 éves, azt mondom, hogy egy percet sem cserélnék el semmire, amit vele tölthetek, hiszen sok egészséges ember tanulhatna tőle arról a szeretetről és nyugalomról, amit ő folyamatosan közvetít.