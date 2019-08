A kiscsákói kastélyt tető védi az időjárás viszontagságaitól

Ez elképesztő. Alig hittem a szememnek – ez volt a reflektálása olvasónknak, Leszenyiczki Pálnak, aki kirándulva a kiscsákói kastély körül nem csak fotózott, de ahogy tette egy évvel korábban, most is drónnal megnézte, mi van a magasban.

Ezúttal maga is elámult. Füzes Miklós kijavította a kastély tetőzetét, ami évtizedeken át omladozó, veszélyesen és nyikorogva az időjárás viszontagságaira egy-egy tartógerenda leomlásával ,,felelt,,.

Decemberben látott munkához, néhány hónap alatt egyedül elvégezte az állagmegóvást. A romos ingatlan szomszédságában él és szívügyének tekinti a jobb napokat is megélt kastály sorsát. Egy éve jártak itthon a fiatal örökösök (elhunyt német édesapjuk után ez is az örökségük része), velük készült szerződés és a műemlékvédelem elvárásainak is eleget téve, munkához látott a kőműves és tetőfedő munkákban jártas szomszéd.

A drónfelvételt Leszenyicki Pál juttatta el hírportálunknak.

Érdeklődésünkre elmondta, az állagmegóvást szolgálja az ideiglenes szerkezet, ami nem egyenértékű az eredeti tetőzettel. Jelenleg a telken lévő volt tanítói lakás tetőzetének a javítását végzi, ott is voltak komoly beázások.

Szinte hihetetlen, hogy decembertől mennyi, szemmel is jól látható, pozitív változás történt a kasélyon és a kastély körül. Készült kerítés is. A romos épület körül a Csipkerózsika álom ideje alatt mesés dzsungel nőtt, amit szintén kitakarított Füzes Miklós. Átlátható a hajdan áthatolhatatlan telek.

Megtudtuk, hogy vannak még elvégezendő munkák. Ám a nehezén már túl van a mesterember. A kastély lassan ,,eladósorba,, kerülhet. Sokan reménykednek, valaki lát majd benne fantáziát, új funkcióra alkalmasnak találja.