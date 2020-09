Az orosházi gyógyító leporolta gitárját

Miként képesek regenerálódni az egészségügyben dolgozók? Mindenki másként. Ki túrázással, más fotózással vagy családi elfoglaltsággal, netán zenéléssel. Az orosháziak gyógyítója, dr. Hudák János, a „hetvenkedő” belgyógyász-gasztroenterológus főorvos, címzetes egyetemi docens szabadidejét két, egymással szoros kapcsolatban lévő hobbi tölti ki: a kép és a zene.

Dr. Hudák János filmes alkotásai már több alkalommal szerepeltek a helyi médiában is. Talán kevésbé ismert egykori gimnazista zenészként, aki a születésnapjához közeli dátumra készülve ismét leporolta kedvenc hangszerét, a népszerű ritmus­gitárt.

Az 1960-as években, a szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban alakult Anonymus nevű együttesben kezdett zenélni mint ritmusgitáros. A gimnáziumi évek után több s kevesebb idővel a zenekar tagjai az ország különböző részeiben tanulva, majd letelepedve, befejezték az együttzenélést. A tanulás mindennél fontosabbá vált. A barátság viszont megmaradt. Hudák János zenész társaival megkapta a Szarvas Város Közművelődésért megtisztelő kitüntetést is.

– Elrepültek az évtizedek és a baráti társaság unszolására, 45 év kihagyás után, elhatároztuk, hogy szabadidőnk egy részét ismét a közös zenélésnek szenteljük. 2014-ben 4ever néven összeálltak a régi barátok, és sikeres koncertjeink között még a Neoton előzenekaraként is szerepeltünk. Felléptünk az egészségügyi dolgozók szórakoztató rendezvényén, falunapokon. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő retró áradatban a Shadows, a Spotnick és a Ventures együttesek, Cliff Richard, Elvis Presley számaival arattuk sikereinket – emlékezett az újrakezdésre Hudák doktor. Vallja most is, ahogy évekkel ezelőtt: nem tartják magukat öregnek, legfeljebb réginek.

2017-ben a beatkorszak még élő szarvasi zenészeiből megalakult a Stop Band Emlékzenekar. Tagjainak a kérésére dr. Hudák János is örömmel csatlakozott a formációhoz. Évek óta fellépői a Szarvasi Vízi Színház Zene a víz fölött sorozatának. Az elmúlt két évben bezsebelhették a telt házas esték élményét. Az idei fellépésükre is nagyon sokan kíváncsiak voltak. Úgy hallottuk, nagyon készültek erre a koncertre is.

– Korosztályunk minden tagja betöltötte már a hetvenet. De a tökéletesre való törekvésünk az eltelt esztendők ellenére mit sem kopott. Sőt! Sokat gyakoroltunk, van egy próbatermünk Szarvas egyik ipartelepén. Ez ám az igazi raktárrock! Ott többnyire kéthetenként találkozunk egy kis örömzenélésre. Aki bármilyen hangszert egyszer a kezébe vett, az tudja, hogy az első hang megszólalása után megszűnik a világ, nem marad más, csak a harmónia. Bizton állítom, nincs ennél jobb kikapcsolódás. Mi már nem lakodalmazunk, nem dáridózunk. Pengetünk egy kicsit, mindeközben jókat nosztalgiázunk a régi, szép időkről. Csak úgy, a magunk örömére játszunk. S ha ez másoknak is tetszik, no, az nagyon tud bennünket inspirálni – nyilatkozta megkeresésünkre Hudák János a szarvasi, nagy sikerű koncert után. Elmondta, az idei évben is felcsendültek a népszerű régi számok, többek között a Creedence Clear-

water Revival, a Rolling Stones, a Beatles, Elvis Presley, a Cream együttes, a Shocking Blue, az Illés zenekar, az Omega slágerei a közel 1200 főt befogadó koncertjükön, a Szarvasi Vízi Színpadon.