Az önkormányzatok elkezdték a településszépítést

Ültess otthon, virágosíts – ehhez hasonló, zöldítő, hangulat- és környezetjavító felhívások látnak napvilágot veszélyhelyzet idején. Az önkormányzatoknál is elérkezett az idő: kitavaszodott, bár kevesebben vannak az utcán, turista egy szál se, ám a közterületeken a munka folyamatos. Az aktuális településszépítésekről érdeklődtünk Békés megyében.

Békéscsabán májusban kezdődik az egynyári virágok kiültetése, most az ágyásokban a kétnyáriak vannak – mondta Hadabás Ildikó, a városgazdálkodási kft. ügyvezetője. A palántákat az önkormányzat vásárolta. A virágágyások területe 1500 négyzetméter, azokba mintegy 21 ezer palántát ültetnek. Az előző évhez képest tizenhattal több, tehát ötven virághengert helyeznek ki a belvárosban és a vasútállomás környékén. Emellett 38 virágládát és virágtálat tesznek ki például a pergolákra, a hidakra, valamint a kandeláberekre is több mint száz virágtartó kerül.

Gyulán negyvenötezer tő egynyári virág ültetése kezdődött kedden – tudtuk meg Szászné dr. Várkonyi Adrienntől, a város főkertészétől. Az árvácskák még két-három hétig szépek, így azok helyére csak ezt követően ültetik el az egynyári virágokat. A 45 ezer tő mellett önkormányzati forrásból huszonhat, illetve képviselői alapból további 10-12 virághengert is elhelyeznek. Idén is díszíti majd begónia a köztereket: az egészen magas, 40-50 centisre növő fajtáktól a kisebb, 10-15 centisig kerülnek majd a virágágyásokba. A megbízható, szárazságtűrő fajta kúpvirág szinte már összeforrt Gyulával. A kokárdavirág, a kakastaréj, a naposabb területeket kedvelő petúnia, a verbena egyaránt kedvelt. A főkertész elmondta, lesznek újdonságok is. Először ültetik a pelyvavirág álló fajtáját, a varjúhájból szintén alkalmaznak korábban nem telepített fajtákat. Ezek leginkább virágedényekbe kerülnek. A díszcsalánokból robusztusabb fajták is ékesítik majd a várost. A rózsanádból új színek is megjelennek. A kutyatejfélékből a glamour fajták, a pistikékből, vagy nebáncsvirágokból ellenállóbb fajták lesznek láthatók.

Szarvason is zajlik a virágosítás. Még több növényt ültetnek ki, mint 2019-ben – tájékoztatott Babák Mihály. Fontosnak tartják, hogy a lakosságnak jó hangulata legyen: – A településen járva-kelve, különböző színekben pompázó virágokat ha látnak, ez hangulatjavító – tette hozzá a városvezető. Elsőként az árvácskák pompáztak. Azokat váltották a tulipánok, később pedig a muskátlikat is kihelyezik. Mind gyakori gondozást, sűrű locsolást igényel.

Költségvetésükből idén mintegy hárommillió forintot költ a város virágosításra, amiből tízezer palánta kerül az utcákra. Ezeket részben vásárlás útján szerzik be, részben saját maguk termesztik. Ezenfelül évente ezer facsemetét is ültetnek. A zöld város projekt keretében egy parkot is létesítenek a záportározónál.