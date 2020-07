Az olimpikon a battonyai manufaktúra arca lehet

Profi hozzáállással, munkamegosztással építkezik az a kizárólag magyar tulajdonosok által 2017-ben megálmodott, Dél-Békésben, sőt, Magyarországon is egyedülálló cég, ahol védett technológiával kézműves gyógynövénykészítményeket állítanak elő. A battonyai manufaktúra helyiségeiben, a HerbaPharm Kft. kis üzemében ottjártunkkor ismerős arcokat is felfedeztünk. Csollány Szilveszter olimpikon, világ- és Európa-bajnok tornász vette szemügyre a késztermékeket. Vajon mit keres a Dominikáról hazatérő népszerű sportoló a battonyai vállalkozásnál?

A természetgyó­gyász üzemvezető, Mákos Árpád invitálta Puskin utcai üzemükbe, ahol egy komolyabb fejlesztés, bővítés, építkezés lassan a végéhez közeleg. Az eltelt hónapokban a termékfejlesztőket pedig mintha megihlette volna a veszélyhelyzet.

– Az idei évben termékpalettánk eléri a harmincat. Szépen építkezünk. Termékfejlesztéseink mellé a marketingstratégiánk megújításán gondolkodtunk. A cégépítésünk részét kell, hogy képezze egy ismert arc, aki hiteles, akinek az embersége, hozzáállása, lelkisége olyan, mint cégtársainké. Csollány Szilveszterben mi ezt megtaláltuk. Baráti kapcsolatunk most szintet lép, egy kezdődő munkakapcsolat van kialakulóban – sorolta a termékeikkel ismerkedő bajnok jelenlétében az üzemvezető.

Az Exatlon korelnöke, az ötvenéves tornász elmesélte, aktív pályafutása során is a fizikai terhelés mellé a regenerálódást szolgáló, az egészséges életmódot támogató, az immunrendszert erősítő, természetes alapanyagokból álló készítményeket kereste.

– És ahogy telik az idő, egyre fontosabbak ezek az étrend-kiegészítők, akár tea, krém, vagy por is az. Amivel Battonyán szembesültem, az maga a csoda. Amit ebben a kis üzemben ez a néhány kiváló ember a kézműves gyógynövénykészítményeivel eddig elért, tiszteletre méltó. Ebben a járványveszélyes időszakban azt gondolom, mindenki arra törekszik, hogy ellenállóbbá tegye szervezetét a betegségekkel szemben. Ők ezen is dolgoznak – fogalmazott a bajnok.

A kis manufaktúra kapcsán korábban arról már írtunk, hogy a szakemberek folyamatosan végzik kutatásaikat. Az itt készülő természetes növényi kivonatokat saját kidolgozású, kíméletes hideg eljárással állítják elő. Csollány Szilveszter találkozott dr. Hajtó János professzorral, aki legújabb eredményeikről számolt be. Ő egyébként a kizárólagosan magyar tulajdonú cég ügyvezető igazgatója.

– Nemcsak kutatunk, de találunk is – mondta büszkén a professzor, utalva arra, hogy az eltelt két és fél év alatt már 22 különböző gyógynövényből, azok különböző részeiből sikerült olyan magas koncentrációjú alapanyagot készíteniük, amelyek mindegyikének lényegesen magasabb az antioxidáns-tartalma, mint a velük összehasonlított C-vitaminnak. Ezekből a mérésekből angol és magyar nyelven is megjelentek hivatalos publikációk. Az ilyesmi az étrendkiegészítő-piacon rendkívül ritka. Törekszünk bevonni új növényeket is a kutatásainkba, mert a visszajelzések azt igazolják, hogy a fogyasztói igény egyre nagyobb.