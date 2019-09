Az itt termelt méz a jó

A mezőberényi méhész kiemelte, ugyanerre az időszakra 206 termelő, így piacozó méhészek termékeit is vizsgálták több szempont alapján, köztük 12 megyei szakember mézeit ellenőrizték. Ezekben az esetekben mindent rendben találtak, nem volt hamisított ínyencség.

Árgyelán János, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Békés megyei szaktanácsadója lapunknak elmondta, a felmérés is alátámasztja, hogy a hamis mézek nem a piacokon találhatók.

– A termelői méz fogyasztása továbbra is biztonságos – hangsúlyozta ennek kapcsán a szakember, aki emlékeztetett egy korábbi kutatás eredményére, amely szerint az uniós áruházak polcain a mézek harminc százaléka hamis volt. Hazánkban ugyanez az arány tíz százalék körül mozgott. Mindez mutatta azt is, hogy a mézkereskedők a termelőktől vásárolt terméket csomagolják Magyarországon, és csak kisebb arányban fordulnak elő például távol-keleti hamisítványok.

Kérdésünkre Árgyelán János elmondta, napjainkra gyakorlatilag a laikusok, de még hozzáértők számára is szinte lehetetlen megkülönböztetni az igazit az utánzattól. A hamisítók egyrészt rendkívül kifinomult módszerekkel dolgoznak, csak komoly vizsgálatok derítenek fényt a tevékenységükre. Másrészt nem egyszer valódi mézet is kevernek a hamisítványokhoz, amelyek ilyen módon még inkább emlékeztetnek az eredeti ízekhez. Az OMME Békés megyei szaktanácsadója az egyesület által elvégzett vizsgálatokat azért is tartja nagyon lényegesnek, mert a fogyasztók így pontos képet kapnak a helyzetről, arról, hogy hol érdemes vásárolni.

Nemrégiben európai parlamenti képviselőként, Erdős Norbert is nyilatkozott a kérdésben a Hír Tv-nek. Mint elmondta, az Európai Unión kívülről érkező méz 20 százaléka hamis.

– Az EU-nak ezért tovább kell küzdeni az európai méztermelőkért – ecsetelte. Hozzátette, a magyar képviselők kezdeményezésére már jelentős eredményeket értek el, többek között az Európai Bizottság mintegy duplájára emeli a méhészeknek juttatott támogatást. Magyarország az EU harmadik legnagyobb méztermelője, s hazánk sokat tett a hamis termékek elleni küzdelemben és az európai termelők védelméért.