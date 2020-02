Az Inspiráló Nők Díj esélyese a csabai mentőgépkocsi-vezető

Magda Krisztina mentőgépkocsi-vezető és habilitációs kutyakiképző az egyik jelöltje a Femcafe.hu Inspiráló Nők Díjnak. A fiatal lány ősz óta dolgozik az Országos Mentőszolgálatnál, szabadidejében állat-asszisztált órákat tart, de kutyafogathajtó versenyeken is gyakran megfordul. Vele beszélgettünk a céljairól, a boldogságról és arról, hogy mi inspirálja őt.

Mindig izgatottan várom a találkozást Magda Krisztinával, hiszen rendkívül sokoldalú személyiség. Talán ezért sem lepett meg annyira a hír, mikor megtudtam, hogy beválasztották a Leginspirálóbb Hétköznapi Hős Díj esélyesei közé.

– A háziorvosi rendelőben ültem, amikor telefonon közölték velem, hogy jelöltek a díjra. Mint utólag megtudtam, száz nő közül választottak ki kategóriánként három jelöltet, akik közül majd március 5-én a Femcafe.hu olvasóinak szavazatai alapján hirdetik ki a nyertest. De szerintem bárki megérdemelné ezt az elismerést, aki nap mint nap teszi a dolgát, bármi legyen is az – hangsúlyozza a csabai mentős.

Már legutóbbi beszélgetésünkkor is sejtettem, hogy hamarosan ismét találkozunk Magda Krisztinával, hiszen az elmúlt hónapokban rendkívül felgyorsultak körülötte az események. November végén indult útjára kolléganőjével együtt az Országos Mentőszolgálat Mentőpalotájának udvaráról. Ők voltak az első női mentőegység. Még akkor elmondta, egy régi álma vált valóra azzal, hogy mentőgépkocsi-vezetőként róhatja az utakat. Ez az érzés pedig mit sem változott azóta. Bár minden perce be van osztva, soha nem érezte magát ilyen jól.

– Végtelenül hálás vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek. Legutóbb Pesterzsébeten kerültem össze ismét egy női mentőssel. Példaértékű, hogy milyen türelmesen, kedvesen, odaadóan bánt a betegekkel, de ez a többi kollégámról is elmondható – meséli.

Hamar hozzáteszi, a mentőszolgálat valamennyi munkatársa végtelenül boldog, hogy jelölték erre a díjra, és mindenben támogatják őt. Ő pedig hálás minden napért, amit az állomáson tölthet. Egyúttal elárulta, egy sajátos napindító rituáléval kezdődik nála a munka.

– Indulás előtt, mikor csönd és nyugalom van, megállok egy pillanatra az állomás udvarán, és „meggyönyörűzöm” az autókat. Elmondom nekik, hogy mennyire csodálatosak. Megköszönöm nekik, hogy mennyi munkát végeznek nap mint nap. Így fejezem ki a hálámat feléjük, hogy elvisznek minket, hogy életet menthetünk velük – árulja el a mentőgépkocsi-vezető.

Mint mondja, fél év alatt rengeteg kilométert vezetett le a fővárosban, mostanra pedig már nincs olyan utca Budapesten, ami mellett elmenve ne jutna eszébe egy történet, egy emlék arról, amikor valakinek segíthettek. Viszont a szíve most is hazahúzza Békéscsabára, mert itt vannak a kutyái, akikkel állat-asszisztált foglalkozásokat is tart, de kutyabajnokságokon is komoly eredményeket érnek el évről évre.

– Szoktam mondani, hogy mentőgépkocsi-vezető, gépjárművezető-szakoktató, habilitációs kutyakiképző és terápiás kutyafelvezető vagyok. Emellett ápolói képesítésem és úszómesteri végzettségem is van. Sok minden érdekel, talán emiatt gondolták azt, hogy inspirálhatom az embereket – meséli nevetve.

Persze neki is vannak rosszabb napjai, hiszen mint mondja, hullámvölgyek nélkül nem tudunk örülni a hullámhegyeknek. De ilyenkor igyekszik az eddig elért sikereire gondolni, és hálával zárni a napot.

– Egy kicsit mindig kilógtam a sorból, de utólag hálás vagyok ezért, hiszen emiatt tart ott az életem, ahol. Úgysem tudok mindenkinek megfelelni, ezért inkább azt csinálom, amit szeretek, olyan vagyok, amilyen lenni szeretnék – osztja meg gondolatait.