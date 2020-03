Az idősek szolgálatába álltak az Orosházi FKSE kisbuszai

A Magyar Kézilabda Szövetség március 13-án jelentette be, hogy az összes hazai versenysorozatát felfüggesztette a koronavírus-járvány terjedésére való tekintettel.

A csapatok az edzéseket is beszüntették, ki-ki edzői útmutatás alapján tartja karban magát. Ez a helyzet az Orosházi FKSE-nél is, ahol a klub kisbuszai sem telnek meg játékosokkal. A járművekre azonban nagy szükség lesz már a napokban is, hiszen mint Vajer Tamás elnöktől megtudtuk, mindhármat felajánlották az önkormányzat részére, hogy azokkal ételt szállíthassanak az otthonukban maradt időseknek.