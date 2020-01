Az idei év adózást érintő változásairól egyeztettek Csabán

Előadást szervezett a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a megye vállalkozásai részére a 2020. évi adótörvény változásokról, kedden délelőtt Békéscsabán. Az iparkamara Hunyadi téri konferenciatermében tartott rendezvényen dr. Kovács Tamás, a NAV megyei elnöke tájékoztatta a résztvevőket.

A tematika szerint az általános forgalmi adó, és a társasági adó változásai, valamint az adóigazgatást és – végrehajtást érintő módosítások mellett a számvitel változásairól is információkat kaptak az érdeklődők. Mint az előadás kezdetén kiderült, Békés megyében nagyságrendileg 66,4 ezer vállalkozó van a magánszemélyeken kívül, az adózók 95 százalékát pedig ez utóbbiak, és az egyéni vállalkozók adják.

Dr. Kovács Tamás a folytatásban úgy fogalmazott, folytatódik az a trend amit elkezdett a kormányzat 2010-ben, azaz továbbra is egyszerűsödik az adminisztráció, és az adókulcsok csökkentése sem áll meg.

– Nagyon fontos, hogy tervezhető legyen a költségvetés bevétele, éppen ezért most olyan módosításokat, pontosításokat léptettek hatályba, amelyek egyszerűsítik az adófizetési kötelezettséget. Több területet is érint ez a változás, érinti az áfát, a társasági adót, a magánszemélyek adózását, és a végrehajtást. Nagyon sok új feladatot kaptunk, köztük a törvényszéki végrehajtást, ezenkívül a járulékokat, és nem utolsósorban a jövedéket – részletezte az adóhivatal megyei elnöke.

Hozzátette, a mostani fórumnak az a lényege, hogy az alapvető szabályokat a könyvelők, és a vállalkozók is meg tudják ismerni, majd kiemelte: az általános forgalmi adó területén olyan általános változások léptek hatályba, amelyek évek óta húzódó vitákat generáltak. Például jobban meghatározták a közösségen belüli termékértékesítés áfamentességét, a vevői készlet kihelyezését. A társasági adónál pedig pontosították a látvány-csapatsportok támogatásának feltételeit. – Sok minden olyan szabály van, ami egyértelműbbé tette az adórendszert – jegyezte meg.

– Ezenkívül kiemelném, hogy magánszemélyeknél a négy gyermeket saját háztartásban nevelő vér szerinti édesanya, illetve aki örökbefogadó, személyi jövedelemadó mentességet kap, ennek a feltételeit is tisztázzuk a megjelentekkel. Azt ajánlom mindenkinek, hogy tanulmányozzák át pontosan a szabályokat. El kell olvasni azokat, és utána kell az alkalmazásukat megkezdeni – javasolta dr. Kovács Tamás.

Az adóhivatal megyei elnöke szerint nagyon fontos az adóoptimalizálás, melynek lényege, hogy törvényes úton hogyan tud egy adózó, vagy egy vállalkozó kevesebb adót fizetni. – Erre mindenkinek lehetősége van – tette hozzá.

Mint kiderült, nagyon fontos témája volt az előadásnak az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) megszűnése. Ennek okairól is beszélt a NAV megyei elnöke, dr. Kovács Tamás elmondta, az érintett adónak magas az adókulcsa, és viszonylag kevesen is választották már ezt a vállalkozási formát. Szavai szerint a kiva és a kata pedig jobban lefedi az egyszerűsített vállalkozói körnek az alkalmazhatóságát, mindezeket figyelembe véve döntöttek úgy hogy megszüntetik az evát. A megyei elnök kifejtette, a legtöbb vállalkozót a kiva és a kata adózási formába próbálják átterelni, ezeknek azonban van előnye és hátránya is, mindenkinek mérlegelnie kell, hogy mi a számára legelőnyösebb adózási forma, melyiket választja. Ezekről egyébként szintén egyeztettek az iparkamara által szervezett eseményen a résztvevők.