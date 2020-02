Az év sportolóit és év embereit köszöntötte a megyei Hírlap

– A nagy hagyományokkal rendelkező program üzenetértékkel bír. Üzeni, hogy tudjuk egymást értékelni, hogy tudunk örülni a másik sikereinek, hogy itt is lehet érvényesülni és hatni másokra – hangsúlyozta köszöntőjében Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott. Mint mondta, azok az emberek, akik hétről hétre szerepelnek a Békés Megyei Hírlap hasábjain példát mutatnak nekünk és a fiataloknak egyaránt. – Bizonyítják, hogy itt vannak a gyökereink, hogy magyarul sírunk és nevetünk, magyarul álmodunk, és az álmainkból tudunk valóságot teremteni – húzta alá.

Pocsaji Richárd, a Békés Megyei Hírlap főszerkesztőjének kérésére a jelenlévők egyperces néma felállással emlékeztek három, a közelmúltban elhunyt jeles békéscsabai sportemberre, Hajtman János vívóedzőre, Szabó Károlyra, a városi kézilabdasport több mint hat évtizeden át meghatározó egyéniségére és Baukó Andrásra, a Békéscsaba 1912 Előre nyugalmazott masszőrjére.

Pocsaji Richárd elmondta, a Hírlap és a Beol.hu hírportál nap mint nap beszámol a legfrissebb sporteseményekről, s mint hangsúlyozta, tavaly is bővelkedett sikerekben a megye. Kitért arra, hogy a megyei napilap immáron több mint négy évtizede minden esztendő elején díjazza azokat, akik az elmúlt időszakban a legjobb eredményeket érték el. Pocsaji Richárd a köszöntője végén Ernest Hemingway Nobel-díjas amerikai író gondolatait idézte, amely szerint: „A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít.”

Ez követően fellépett ifj. Mahovics Tamás, a Belencéres Néptáncegyüttes szólistája, majd átadták Az év sportolója-díjakat. A program később a Fit Kid csapatának bemutatójával folytatódott, amely után Kálmán Tibor, Békés polgármestere invitálta a jövő évi gálára a jelenlévőket, ugyanis 2021-ben a megye névadó települése ad helyet a rendezvénynek. Ezután az év embere eredményhirdetése következett.

Pocsaji Richárd kiemelte: az év sportolói esetében egy szakemberekből, közéleti személyiségekből álló zsűri döntött a helyezésekről, az év embere-díj esetében az újságból kivágott szelvényen és a Beol.hu hírportál Facebook-oldalán voksolhatott a közönség. Az év embere versengés ötödik helyezettje lett Albertus László, a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár vezetője. Negyedik helyen végzett Raffay Györgyné, kamuti arany- és gyémántdiplomás pedagógus.

A harmadik helyet érdemelte ki dr. Fekete István csecsemő- és gyermekgyógyász, békéscsabai házi gyermekorvos. Második lett Sztojka Edina, a gyulai kórház hospice osztályának diplomás ápolója. Az első helyet pedig Nagy Lászlóné Szöllősi Teréz, Kardoskút életének meghatározó alakja, közéleti ember, vállalkozó, anya, nagymama érdemelte ki, akit a Kardoskút Községért elismerő címet is kiérdemelte nemrég.

A Békés Megyei Kormányhivatal különdíját vehette át Komoróczki Aliz, a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője és Harangozó Imre újkígyósi néprajzkutató.

A kardoskúti Nagy Lászlóné lett az év embere a Békés Megyei Hírlap olvasóinak és a beol.hu hírportál szavazóinak döntése nyomán a 2019-es mezőnyből. Ha összegeznénk a már javában ,,hetvenkedő” győztesünk elmúlt esztendejét, akkor kijelenthetjük: Terikének jó éve volt!

Nagy Lászlóné Szöllősi Teréz 2019-ben jeles, kerek évfordulót ünnepelt: nőként büszkén vállalja korát, betöltötte a 70. életévét. Majd lakóhelyén megkapta a helyiektől a Kardoskút Községért elismerő címet. A Békés Megyei Hírlap a hét emberének, majd az olvasók az év emberének választották.

– Kell ennél több?

– Divat a retro, szívesen hallgatunk régi, fülbemászó dallamokat, divatosak az egykoron szívesen viselt rakott, libbenő szoknyák, divat nosztalgiázni… A Békés Megyei Hírlap remek kezdeményezése, a hét, majd az év embere szavazás olyan nosztalgiázást indított el a környezetemben, amire eddigi életemben még nem volt példa.

– Felbukkantak egykori kapcsolatai? Elfeledettnek hitt barátságok?

– Magam se gondoltam, kiket és bennük miket képes megmozgatni ez a játék. Nevezzünk annak. Mert játszani kortól, nemtől függetlenül mindannyian szeretünk. Amikor a megyei napilap meghirdette az év embere szavazást, Békés megyén kívül, szülőhelyemen is fantasztikus összefogást tapasztaltam. Gyermekkoromból egykori játszótársaim, szomszédaink kerestek meg. Kaptam régi fotókat a múltból, még régebbi történetekkel és annyi, számomra megható gesztussal adták tudtomra, azért szavaznak rám, mert ahogy ők fogalmaztak: közülük való vagyok…

– A szavazatok mennyiségéből látszik, nagyon sok barátja, tisztelője van a megyében, a megyehatáron túl, sőt!

– Térjünk vissza a gyökereimhez: a régi barátokkal – igaz, sokan elszakadtunk egymástól – most visszataláltunk egymáshoz. A világhálónak, a megyei napilapnak köszönhetően megjelentem az otthonaikban, felfigyeltek Szöllősi Terire és írtak, hívtak, ráadásul szavaztak, és másokat is erre buzdítottak. Ennek hatására pedig születtek új ismeretségek is. Ezeket a kapcsolatokat ápoljuk tovább, így döntöttünk. Szeghalmon találkozót szervezünk. Keressük a jó időpontot, hogy minél többekkel végre személyesen is találkozhassunk. Szóval ez a játék többről szólt, mint szavazásról. Nekem sokkal többről!

– Egykoron egy kis falusi közösség nyugdíjasainak volt az élményszervezője. Volt Kardoskúton a művelődési ház igazgatója. Majd a kisvállalkozók útját választotta. Gondolta egyszer, hogy világjáró lesz?

– Én, a csökmői lány, azt hittem, a falu határában megszűnik a világ. Amikor Kardoskúton családot alapítottam, ott sem hittem, hogy idáig eljutok. Munkám kapcsán valóban kinyílt előttem a világ. Mindent megteszek, hogy ezt mások számára is elérhetővé tegyem. Munkatársaimnak is hálával tartozom, hiszen a szavazásból alaposan kivették a részüket. S hogy idáig eljutottam ezen az úton, azt gondolom, az tett egyre jobbá. Az év embereként újabb inspirációt kaptam. Szeretném jobbá tenni a világot. Érzem, dolgom van még.

– Terike mindig készül valamire? Mit tervez?

– Sok értékes emberre lehetett szavazni 2019-ben is. Megérdemelték, hogy ott lehettek a szavazáson. Győztesként példát szeretnék mutatni arra, van értelme az életünknek. Összefogással még kistelepüléseken is nagy dolgokat érhetünk el. Jól esik mindenféle elismerés, az képes motiválni. Amíg szükség van rám, teszem a dolgomat. Akár a vállalkozásban, a civil közösségekben, a családomban. Egyszóval: hetvenkedek tovább! De arra vigyázok, hogy megmaradjak szabad embernek!

Az év sportolói

A 2019. év legeredményesebb Békés megyei női sportolója:

1. Márton Anita – atléta (Kopp Békéscsabai AC).

2. Mitykó Veronika – súlyemelő (Békéscsabai Súlyemelő Club).

3. Szél Anna – birkózó (Orosházi Spartacus Birkózó Klub).

A 2019. év legeredményesebb Békés megyei férfi sportolója:

1. Véró Alex – fekvenyomó (Orosházi Toldi SE).

2. Kós Benedek – kajakos (Szarvasi Kajak-kenu Club).

3. Hidvégi Nándor – kick–box (Békéscsabai Lakótelepi SE–Debreczeni team).

A 2019. év legeredményesebb Békés megyei csapata:

1. Swietelsky-Békéscsabai RSE extraligás női röplabdacsapata.

2. Orosházi FKSE-Linamar NB I-es férfi kézilabdacsapata.

3. Marvel Team SE Vésztő férfifekvenyomó-csapata.

A 2019. év legeredményesebb Békés megyei edzője:

1. Eperjesi László — atlétika (Kopp Békéscsabai AC).

2. Bökfi János — súlyemelés (Békéscsabai Súlyemelő Club).

3. Nyerges Attila — kajak-kenu (Szarvasi Kajak-kenu Club).

A 2019-es év Békés megyei leány utánpótláskorú sportolója:

Kukely Anna – kézilabdázó (EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE).

A 2019-es év Békés megyei fiú utánpótláskorú sportolója:

Keszthelyi Zsombor – vívó (Alföld Vívó Akadémia).