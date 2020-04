Az év slágerzenei albuma lett a megyei Balázs Pali stílusváltó lemeze

Tizenkilenc kategóriában versenyeztek a zenei élet szereplői a Fonogram díjért. Szombaton napvilágot látott a nyertesek névsora, amiben a Békés megyei Balázs Pali is helyet kapott, aki az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele kategóriában nyert a Majd holnap írok… című lemezével.

Az énekes elmondta, doppingbombaként hatott rá az a hír, hogy az év lemezének választották stílusváltó és korszakalkotó albumát a MAHASZ Fonogram – Magyar Zenei Díj megmérettetésen. Mint megtudtuk, a zenész alkalmanként négy-öt kilométert szokott futni, most viszont örömében dupla ekkora távot tett meg a Duna-parton, hiszen közönsége mellett immáron a szakma hivatalosan is elismerte új világának létjogosultságát.

– Olyan mérföldkő az életemben ez a díj, amit nem szabad elbagatellizálni, és nem is szeretném most sem elkomolytalankodni a témát, de a hír olyan szinten energetizált és motivált, hogy miután hivatalosan értesítettek a végső győzelemről lefutottam a dupla távot – mesélte lelkesen Balázs Pali. Hozzátette, elképesztő lelkierőt adott számára ebben a nem könnyű időszakban ez az elismerés, ami most még inkább felértékelődik a szemében.

– Önmagában már az hatalmas megtiszteltetés, hogy a szakma az év lemezének választ egy albumot. Az én esetemben azonban még nagyobb súlya van ennek, hiszen másfél évvel ezelőtt jelentős lépésre szántam el magam két évtizedes, sikeres pályafutás után. Mind zenei téren, mind imidzsben hatalmas váltást léptem meg, ami kétesélyes volt – tette hozzá.

Úgy fogalmazott, akár el is fordulhattak volna tőle a rajongók, hiszen egy jól bejáratott utat kockáztatott, és fogalma sem volt, hogy miként fogadják majd az emberek az új külsejét és az új zenei stílusát.

– Az is benne volt a pakliban, hogy a rajongóknak nem tetszik majd az új irányvonal, és a szakma sem érti majd a pálfordulást. Ehhez képest még nagyobb tábort sikerült magam mellé állítani, akiket megérintettek a gondolataim. Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy sokadik fénykoromat élem – vélekedett.

– Az, hogy mindezt ráadásul Fonogram díjjal jutalmazta egy komoly szakmai zsűri, a lehető legnagyobb visszaigazolás. Sőt, annál több! Slágerzenei kategóriában kaptam meg a rangos elismerést a „Majd holnap írok…” albumomért, ami egy rangos polcra emelt a magyar könnyűzenében. Ráadásul tudomásom szerint olyan emberek voltak az ítészek között, akikre szakmailag is felnézek, sőt többükre igazi példaképként tekintettem pályám kezdetén. Hiszem, hogy az életben egyensúly van. Igaz, hogy a múltban ért néhány sérelem, amit méltatlannak éreztem a stílusomat ért kritikák miatt, de nem adtam fel, hittem önmagamban és mentem tovább, s most ezzel a díjjal minden elégtételt megkaptam. Ezekről a sérelmekről szinte sosem vagy alig beszéltem, de a napokban egy élő videóban a közösségi oldalamon először és utoljára mesélek róla, hogy más is erőt meríthessen a példámból – árulta el Balázs Pali.

Megköszönte a támogatást A Békés megyei embereknek is üzent az énekes, mint fogalmazott, nélkülük nem tartana ott, ahol most. Nagyon várja, hogy a jelenlegi rendkívüli helyzet után újra lehetősége legyen Békésben is fellépni, reményei szerint még idén lesz arra lehetősége, hogy a megyeszékhelyen koncertezzen, és megmutathassa élőben is új zenei anyagát a békési embereknek. Mint megjegyezte, méltó látványvilággal várják, hogy újra megnyissanak a városi rendezvények és fesztiválok.

