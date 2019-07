Az Év Fürdője – Idén is lesz Békés megyei győztes?

Idén nyáron már ötödik alkalommal választja meg az ország a kedvenc fürdőit. Az Év Fürdője szavazásban közel 200 hazai fürdő három kategóriában verseng a voksokért. A hétfői állás alapján egyelőre nem mindenben a papírforma érvényesül.

A termalfurdo.hu idén is három kategóriában keresi az ország legnépszerűbb fürdőit. Ezen kategóriák kialakítására – Az Év Fürdője, Az Év Regionális Fürdője, A Helyiek Kedvenc Fürdője – azért volt szükség, mert a magyarországi fürdők adottságai széles palettán mozognak. A világszinten is egyedülálló minőségű és mennyiségű termálvízkincsünkre épült hozzávetőleg 200 fürdő között megtalálhatóak, a néhány medencével rendelkező, csak nyáron nyitva tartó strandok ugyanúgy, mint a nemzetközi hírű, több tucat medencével rendelkező fürdőkomplexumok.

A szavazás június 1-én kezdődött, félidőnél jár. A jelenlegi állás a korábbi évek eredményeinek tükrében több érdességgel is szolgál. A budapesti fürdőket eddig elkerülte a siker, most azonban a főváros legújabb fürdője ott van az élvonalban. Akad olyan fürdő is, amely eddig minden alkalommal a dobogón végzett az idén eddig szerzett szavazatai alapján azonban egyelőre nem került be a TOP10-be. Ha kíváncsi, melyik az a 10-10 fürdő, amely hétfőig a legtöbb szavazatot kapta a saját kategóriájában, ide kattintson.

Békés megyéből 12 fürdő versenyez

A Gyulai Várfürdő eddig minden évben dobogón végzett, de 2018-ban az Orosháza – Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő pedig megszerezte a győzelmet Az Év Feltörekvő Fürdője kategóriában.

A Helyiek Kedvenc Fürdője kategóriában a Nagyszénási Parkfürdő a TOP 10-en belül is jó helyen áll, a végső győzelemre is esélyes lehet. A Várfürdő meglepetésre a július 15-i állás szerint egyelőre nem szerepelt a legjobb 10 között.

A megyéből induló összes fürdő itt látható.

Idén is legalább 150 000 szavazóra és szoros versenyre számítanak

A versenyt szervező termalfurdo.hu a tavalyi több mint 150 000 szavazó után arra számít, hogy idén is legalább ennyien szavaznak majd a kedvenc fürdőjükre. A verseny minden évben igen szoros. Több esetben is csak néhány szavazat döntött az egyes dobogós helyezésekről. A szavazatok döntő hányada a nyár második felében érkezett, így a verseny még teljesen nyílt.

Szavazni augusztus 31-ig lehet, a voksolók között wellnesshétvégéket, fürdőbelépőket és egyéb értékes nyereményeket sorsolnak ki.

A verseny szabályainak értelmében az előző év győztesei nem indulnak, így idén nem lehet szavazni a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőre, amely kisebb meglepetést okozva Az Év Fürdője kategóriában győzött, az Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdőre, amely Az Év Feltörekvő Fürdője kategóriában szerezte meg a győzelmet, és a Tiszavasvári Strandfürdőre, amely A Helyiek Kedvenc Fürdője kategóriában diadalmaskodott.

A cél, hogy még népszerűbbek legyenek a fürdők Bár a fürdők egymással versenyeznek, a szavazás célja mégis az, hogy a magyar fürdőkre irányítsa a figyelmet, hiszen a fürdőbe járás több egyszerű kikapcsolódásnál. A testünkre és az idegrendszerünkre egyszerre gyakorol kiváló hatást, nem csak gyógyításra alkalmas, de a betegségek megelőzésében és a sportolás utáni regenerációban is nagyon hasznos.

Békés megye fürdőire ide kattintva lehet szavazni.