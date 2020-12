Az év elején újra beindul az ingatlanpiac

Mikor érdemes eladásra meghirdetnem az ingatlanomat? – teszi fel a kérdést ­egyre több olvasónk. Az Ingatlanbazar.hu portáltól megkaptuk a választ: most.

Az ingatlanpiac januártól mozgásba lendül – ezzel indokolják a halogatási taktika feladását az Ingatlanbazár internetes portálnál. Írtunk róla: kedvezményes áfával élénkül meg az új építésű lakások piaca. Ez legutóbb árcsökkentő hatással volt a használt ingatlanokra, de jövőre ez is másképp lehet. A minimum 6 millió forintos beruházásból maximum 3 millió forintos visszatéríthető állami lakásfelújítási támogatás alighanem a használt ingatlanok adásvételét is felélénkíti.

A használt lakásoknál már esztendők óta várható valamilyen kormányzati segítség. Sok az elhalasztott felújítás, sok ingatlan tulajdonosai épp az új építésű programok miatt vártak ki a felújítással is és az eladással is, véli az Ingatlanbazár. Az új építésű ingatlanok sokszor megfizethetetlennek bizonyultak, az alacsony áfatartalom miatt mégis keresettek voltak. Ennek az lett a következménye, hogy az ingatlanirodák szenvedve állították össze a használtingatlan-eladási portfóliójukat, csökkent a használtingatlan-kínálat, a befektetésiingatlan-felújítások pedig inkább az albérleti piacra vándoroltak.

Január elsejétől megéri lakást eladni és egyben venni is.

E helyzetnek január elsejével úgy tűnik, vége. Megéri majd lakást eladni és venni is. Eladói oldalról a korábban eladásra szánt ingatlanok tízezreit újíthatják fel, főleg városi környezetben, ahol ez jobban emeli az ingatlan értékét. Vevői oldalról is a keresésbővülés várható. Ez az oka annak, hogy az Ingatlanbazár a magánszemélyeket most hirdetésfeladásra buzdítja.

Igényes, minőségi képekkel jóval hamarabb elkel az ingatlan.

A portálon hagyományosan a január és a február a leglátogatottabb hónapok, az ingatlanvásárlók ilyenkor kezdenek el tömegesen keresni. Egy januári nap keresési forgalma akár a duplája is lehet egy nyári napi forgalomnak, jó tehát ott lenni a hirdetéssel, amikor a legtöbben és a legkomolyabb vásárlók keresnek. Az Ingatlanbazárnál elmondták: van ingyenes hirdetés a portálon, ehhez azonban csak egy alaprajz tölthető fel, és nem kerül kiemelt helyre. Azért érdemes a barátságos árú ingatlanbazáros magánszemélycsomagok közül válogatni, mert így 15 fotó feladásához is hozzájutunk, a látogatók pedig a fotók alapján alkotják első benyomásaikat. Az Ingatlanbazár a hirdetések előresorolását is adja a csomag részeként.

A fotók fontosságát talán nem is kell külön említeni. Gondoljuk magunkat a kereső vásárló helyzetébe, akinek ingatlanok százait kell végigbogarásznia – fáradtságos munka. A portálnál azt tanácsolják,

ha sikeresek akarunk lenni, készítsünk igényes képeket.

Ne gyarapítsuk a portál híres, közeli vécécsészefelvétel-gyűjteményét! Az ilyen képeket a látogatók rutinosan elkerülik már.

Jó ötlet ilyenkor nemcsak feladni, hanem a közösségi médiában, főleg a Facebookon meg is osztani az eladásra kínált ingatlanunk képeit, hiszen ez is növeli az esélyét, hogy jó üzletet köthetünk.