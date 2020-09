Az esélyegyenlőségért sportoltak Gyulán

Fogyatékkal élők, betegek, sérültek sportnapját rendezte a Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete kedden délután Gyulán.

Nyikora Péterné Szabó Marianna elnök lapunknak elmondta, a program az esélyegyenlőséget és az összefogást is szolgálta, hiszen ép sportolók és más civil szervezetek, a Dél-Alföldi Wellness Egyesület és a Harruckern Sport Egyesület tagjai is bekapcsolódtak az eseménybe.

A civil vezető kitért arra, hogy olyan sportágakat választottak, amelyekben tartható a másfél méteres távolság, így a jelenlévők dartsban, snookerben és asztaliteniszben mérhették össze a tudásukat. Emellett természetesen a további egészségügyi előírásokra is figyeltek. Érdekesség, hogy az ifjabb generáció mellett senior korosztályú sportemberek is ellátogattak a programra, így a nemzedékek közötti elfogadást ugyancsak segítette az esélyegyenlőségi délután. Nyikora Péterné Szabó Marianna szólt arról, hogy a helyszín is szimbolikus jelentőségűnek számított, hiszen ott hamarosan elkészül egy bowlingterem, amely a fogyatékkal élők sportolását segíti majd.