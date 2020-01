Az értékek megmentője lett Csorvás díszpolgára

Dr. Hazai Sternschuss János, dr. Daimel Sándor, gróf Apponyi Albert, gróf Wenckheim Sándor, Gulyás Mihály, P. Szőke János, Zalai György, dr. Fehér Dezső, dr. Molnár András és Szilá­gyi Menyhért után a Csorvásiak Baráti Társasága felterjesztését követően 2019-ben Dohányos András kapta meg tizenegyedikként Csorvás díszpolgári címét.

A várost októberig alpolgármesterként szolgáló 76 esztendős Dohányos Andrással az Arany János utcai Csorvási Helytörténeti Gyűjteményben találkoztunk. Az 1906-ban elkészült épület a 2010-es évek elejéig gyerekzsivajtól volt hangos, az egyik teremben még látható a dobogó, melyen egykor a tanítói asztal volt. A bejárathoz legközelebbi terem falán ott sorakozik a tíz csorvási díszpolgár portréja, a képek alatt pedig kis asztalokon a hozzájuk kapcsolódó emléktárgyak. A tizenegyedik fotó még hiányzik, de hamarosan a helyére kerül.

A helyszín nem véletlen, a helytörténeti gyűjtemény létrejöttében Dohányos András oroszlánrészt vállalt, aki – amellett, hogy a mai napig lelkes gyűjtő –, gondozója is annak. Az első tárgyakat még id. Baráth Lajos kezdte el gyűjteni, Dohányos András 2003-tól csatlakozott a munkához. A gyűjteménynek először az egykori Kőhalmi iskola adott helyet, az évek során összegyűjtött jelentős tárgyi eszköztár az iskola megszűnése után 2013-ban átkerült a jelenlegi helyére, s mára mind a négy egykori tantermet berendezték, sőt, a hosszú folyosón is különböző tárgyak, kovácsműhelyből származó mezőgazdasági eszközök, kéziszerszámok sorakoznak.

Beszélgetőpartnerem nagy lelkesedéssel mesélt szeretett települése történetéről, kialakulásáról, a díszpolgárokról, a csorvási festőkről, a korabeli szlovákság használati tárgyairól, az ezernyi fényképről. A rögtönzött tárlatvezetés után átvonultunk a polgármesteri hivatalba, s abban az irodában ültünk le, ahol tavalyi visszavonulásáig nap mint nap dolgozott.

A közéleti szerepvállalás – ahogy ő fogalmazott – családi hagyomány – hiszen édesapját is jól ismerték a településen, aki az 1950-es évektől a ’80-as évekig tanácstagként igyekezett tenni Csorvásért. Ő maga az orosházi iparszövetkezetben dolgozott autófényezőként, ahol előbb csoport-, majd művezető lett. Hamar elnyerte a munkatársak bizalmát, 30 évesen vezetőségi tag lett, és szakszervezeti vezetőként igyekezett képviselni munkatársai érdekeit.

– Csorváson az 1980-as években tagja lettem a választási bizottságnak, később pedig elnökként tevékenykedtem. 1994-ben választottak meg először önkormányzati képviselőnek, s az utolsó öt évben alpolgármesterként próbáltam tenni a városért – mondta Dohányos András.

Érdeklődési köre igen tág határok között mozgott, érdekelte a lövészet (a katonaságnál aztán olyan eredményt ért el, ami szabadságot ért) már 12 évesen kapcsolatba került a helyi tűzoltócsapattal, mellyel még versenyekre is eljártak, mi több, 1958-ban országos versenyt is nyertek. A kapcsolat velük később sem szakadt meg.

– Nagy Gábor kért meg, hogy szervezzek egy gyerekcsapatot, melynek verbuválásában a lelkes tanárember, Pásztor Rezső is sokat segített. 1972-től mintegy 30 évig vezettem a szakkört, melynek tagjai közül nem egynek hivatásává is vált a tűzoltói munka, a mai Önkéntes Tűzoltó Egyesület (melynek parancsnokhelyettese is volt, s 2017-ben megkapta a 60 éves jubileumi tagságért járó elismerést, ma gazdasági vezetője) jelenlegi tagjainak többsége is a szakkör lelkes látogatója volt.

Büszke arra, hogy szerepet vállalt a település várossá fejlődésében. Egyebek között felépült a fiatalok Fecskeháza, a Hérics Szálló és az Egyesített Szociális Intézmény is megújult, bővült.

Aktív részt vállalt a Csorvást bemutató sport-, fotó-, településtörténeti kiállítás anyagának összeállításában és a Békés Megyei Önkormányzat Megyenapján is rendszeresen bemutatják a helyi értéktárba aktuálisan bekerült tételeket.

– Idén a helyi fúvószenekar és mazsorettcsoport, valamint a citeraegyüttes kerül be a helyi értéktárba, s mutatjuk be majd a Megyenapon – mondta Csorvás díszpolgára. Külön nem említi, de a tavaly átadott Szlovák Emlékház anyagát is ő készítette elő, s rendezte be.

– Nagyon szeretném, ha a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal közösen a Szlovák Emlékház tájházzá válhatna, s még ismertebbé tehetnék.