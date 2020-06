Az enyhítések hírére többen tartják meg az esküvőjüket

Egy ideje már nem csak két tanúval esküdhetnek a párok, és lakodalmat is ülhet a násznép kétszáz főig. Míg a tavasszal a legtöbben a halasztás mellett döntöttek, az enyhítések hírére többen visszatértek az eredeti időponthoz, hogy mielőbb egybekelhessenek.

A párok egy része lemondta a szertartást, de új napot még nem tűzött ki. Mások úgy döntöttek, eltolják őszre az esküvőt. Akadtak olyanok is, akik a járvány második hullámától tartva inkább előrébb hozták vagy jövőre halasztják a boldogító igenek kimondását és a lagzit. Szinte óráról órára módosul az esküvői naptár, esetenként pedig a helyszínek is változnak.

Áttették a templomi esküvőjük időpontját

A békéscsabai Uhrin Zita és Laurinyecz Péter május 23-án kötötte össze az életét. A polgári esküvő után a lakodalmat azonban nem tarthatták meg. Ezt már tudták jóval korábban, így a helyszínt és a szolgáltatókat is időben lemondták. Később ugyanakkor már látszott, hogy a koronavírus-járvány visszavonulóban van, és egyre több enyhítésről döntenek. Ezért szeptember 18-ára módosították az egyházi esküvőt, majd a lakodalmat a pósteleki Mókus Csárdába.

– A násznépet természetesen tájékoztattuk az eredeti időpontra kitűzött vigasság elmaradásáról, most pedig értesültek, értesülnek az új időpontról – hangsúlyozta Zita. – Minden szolgáltató segítőkész és nagyon rugalmas volt a zenekartól a vőfélyig, a cukrásztól a fotósig. Nem gondoltam volna, hogy egy éven belül májusban és szeptemberben is férjhez megyek Péterhez, de nagyon boldogan mondom ki majd újra az igent.

Várták már az enyhítést a megyei szolgáltatók is

Vozár Márton, a Mókus Csárdát üzemeltető Pósteleki Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője elmondta, többen döntöttek úgy, ahogyan Zitáék. A bejelentett lakodalmi időpontot határozatlan időre elhalasztották, de az esküvőt megtartották. Akadtak párok, akikkel a járványügyi könnyítések után új időpontot kerestek minél korábbra. Előfordult olyan is, hogy kitartottak a házasulandók a jövő évi időpont mellett.

Vozár Márton már a megyei kereskedelmi és iparkamara turisztikai és vendéglátó szakbizottságának elnökeként elmondta, az enyhítéseket nagyon várták már az éttermek, szállodák, az egyéb vendéglátóhelyek, de túlzás lenne azt gondolni, hogy egy-két hét alatt megoldódik minden, és visszaállnak a régi kerékvágásba, legalábbis ami a forgalmat illeti: – Sokan még a saját családjuk problémáival, a vállalkozásukkal, a munkahelyükre visszatéréssel vannak elfoglalva, és nem azzal, hogy étterembe vagy nyaralni menjenek. A nagyszülők például nem tudtak találkozni sokáig az unokákkal, és ezt is be kell majd pótolni.

Kerek asztaloknál terítenek a lagzikon

Visszatérve a lakodalmakra, Fodor Mihály mesterszakács, a békéscsabai Kornélia étterem séfje kiemelte, csak kerek asztaloknál terítenek a násznépnek, hogy a megfelelő távolság biztosított legyen. Náluk is többen újra időpontot foglaltak azok közül, akik a koronavírus-járvány idején visszamondták lakodalmukat. Akik kivárnak a jövő évig, elsősorban azért teszik, mert sok vendéget várnak külföldről vagy éppen Budapestről, és szeretnék akkor megtartani a vigasságot, amikor már teljesen lecsengett a járvány. Fodor Mihály kitért arra, akadnak, akik saját kertjükben vagy egyéb külső helyszínen rendezik meg a lagzit, és ide kérik a lakodalmi szolgáltatásokat.

Alkalmazkodniuk kellett a kialakult helyzethez

Imre György fotós szintén azt tapasztalja, hogy a legtöbb pár inkább őszre vagy jövő nyárra tolta a nagy napot. Ugyanakkor a szakember fontosnak tartja, hogy szolgáltatóként, amiben tudja, segítse a házasulandókat az újraszervezéskor.

– Mindannyiunknak alkalmazkodnia kellett a kialakult helyzethez. Én például a naptáram alapján több időpontot is felajánlottam, amiket a fiatalok összefésültek a többi szolgáltatóval, így született meg az új dátum – mesélte a fotós.

Mint mondja, sokan már március elején jelentkeztek nála, hogy szeretnének kérni egy másik időpontot. – A júniusi, júliusi esküvők jelentős része át lett rakva, viszont az augusztusi dátumok nagy része megmaradt. Vagyis aki kivárt, az jól járt most, hiszen változtatás nélkül le tudják vezetni majd az esküvőt – emelte ki a szakember.

Az érintettek megkezdték a nagy nap újratervezését

Diriczi Viktória, a Levendula Virágüzlet vezetője szerint is, ahogy bevezették a koronavírus-járvány miatt az ötvenfős korlátozást, a párok azonnal megkezdték a nagy nap újratervezését. Voltak, akik ugyan meghagyták az eredeti időpont, és csak a két tanú jelenlétében kötötték össze az életüket, a lagzit pedig egy későbbi időpontra tolták. Sokan pedig augusztusra, szeptemberre, sőt vannak, akik novemberre halasztották a jeles napot.

– Kicsit össze lett kavarva a szolgáltatók naptára. Akadnak olyan párok, akik időközben lemondtak a nagy lagziról, és kisebb létszámmal ugyan, de megtartják az esküvőjüket. Például van egy megrendelőm, aki eredetileg nyolcvan főt hívott meg a lakodalomba, de végül 18-an lesznek. Ehhez nekünk, szolgáltatóknak is alkalmazkodnunk kellett – részletezte Diriczi Viktória.

A virágok beszállításával kapcsolatban elmondta, március második felében elég nehézkes volt a külföldi beszerzés. A kamionokat nem merték elindítani, az import igencsak akadozott. – Olyan is előfordult, hogy utasszállító repülőgéppel szállították a virágot. Lefolpackozták a repülőgép ülését, és a speciális virágszállító eszközökben, biztonsági övvel ellátva utazott a virág Magyarországra. A poggyásztartókban pedig a dobozos áruk sorakoztak. A magyar áruk viszont végig elérhetőek voltak, így el tudtuk látni a lakosságot, de egy nagyobb esküvőt már nem mertünk volna elvállalni – osztotta meg a virágüzlet vezetője.

Májusban kezdődött el az átrakosgatás

Lischka Gábor több éve vőfélyként teszi még emlékezetesebbé a lakodalmakat. Elmondása alapján májusban kezdték el átrakosgatni a fiatalok jövőre vagy idén őszre az időpontokat. – Már mindannyiunknak hiányzott az esküvőktől hangos nyár. Ezért is örülök, hogy a júniusi dátumok megmaradtak, legfeljebb a létszám változott, csökkent némiképp. De a hangulat ugyanaz maradt, hiszen most is a közös ünneplés, a boldog együttlét hatja át a lagzikat – hangsúlyozta a vőfély.