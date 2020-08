Az elsőként kibújt fogak ápolása is fontos

A fogorvosok számtalanszor elmondják, a tejfogak ápolása ugyanolyan fontos, mint a maradandóké, hisz rengeteg fogazati rendellenesség megelőzhető azzal, ha a tejfogak élethosszukig, azaz kiesésükig megmaradnak. De mit tehetünk a gyermekek szájhigiénéjének fenntartásáért? Hogyan lehet megszerettetni a fogmosást?

Dr. Bajusz Norbert elmondta, már az első fogak kibújása után javasolt tisztítani a kisbaba szájüregét, ehhez használhatunk puha törlőkendőt vagy speciális, ujjra húzható tisztítóeszközöket. A békéscsabai fogszakorvos hozzátette, később fontos a gyermek korának megfelelő fogkrém használata, amely amennyiben tartalmaz fluort, az lehetőleg szerves kötésű legyen.

A fogak egészsége szempontjából is alapvető a kiegyensúlyozott táplálkozás – húzta alá dr. Bajusz Norbert. Mint mondta, kerülni kell a túlzottan savas, cukros ételeket. Ha mégis ilyet fogyaszt a gyermek, fontos, hogy ne mosson azonnal fogat, mert a zománc ásványianyag-tartalma ilyenkor oldott állapotba kerül. Érdemes ilyenkor vizet inni vagy vízzel öblögetni és legalább fél órát várni, hogy elkerülhető legyen a zománcvesztés. Dr. Bajusz Norbert elárulta, a zöldség és a gyümölcs rágása, majszolása önmagában fogtisztító hatással bír, persze fontos, hogy a gyermekek fogmosása is szakszerű legyen. A szakorvos kiemelte, legjobb, ha a szülő élménnyé teszi a fogtisztítást és nem fukarkodik a dicsérő szavakkal. Elmondta, ha a kisgyermek fogkefehasználata nem kellően alapos, akkor a szülő segíthet megmosni a kimaradt részeket. Oldalt mindig az íny felől a fog felé célszerű haladni, a külső és belső részeket seprő mozdulatokkal kell mosni, a rágófogak felszínén pedig alkalmazhatjuk a körkörös módszert. Kulcs a rendszeresség, gyermekkorban is ajánlott a napi 2–3 fogmosás. Figyelmeztetett: az esti tisztítás semmiképp ne maradjon el, elalvás előtt pedig cukros teát, tejet már ne igyon a gyermek.

Véleménye szerint a fogorvost célszerű felkeresni már 2–3 éves korban, hogy a gyermek megismerje a rendelő miliőjét, megbarátkozzon a „liftes székkel”. A lényeg, hogy első élménye pozitív legyen. Hozzátette, indokolt esetben megoldható a tejfogak tömése, fluorizálása és a fogkő eltávolítása is.