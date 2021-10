Az első kolbászkirály sem hiányozhat a csabai fesztiválról

Generációkon ível át a kolbászkészítés tudománya Petényi György családjában, és kamrájából messzire is jut a csabaiból.

A 70. életévében járó nyugdíjas nyomdász a fesztivál szervezőinek elmondta, gyerekkorában még fatüzelésű perzselőt használtak, előtte az összevágott fát a sparhelten jól kiszárították. Még kézi húsdarálóval dolgoztak, 10-es rostán daráltak. Később már jött a nagyobb, elektromos daráló, a rostély pedig lement 6-osra.

– Amikor bérházba költöztünk, hízót már nem tarthattunk, de kolbászt folyamatosan készítettünk, és készítünk most is

– ecsetelte.

– 1997-ben szájról szájra terjedt, hogy kolbászfesztivált rendeznek Békéscsabán, és szárazkolbászokkal lehet nevezni a versenyre. Több mint 80-an adtunk be vastagkolbászt, és a zsűri döntése alapján az én portékámat hirdették ki győztesnek. A Csabahús Kft. több éven át ennek a terméknek a receptje alapján állított elő és forgalmazott Petényi-kolbászt, a címkéjét én alkottam meg. Azóta is ott vagyok minden fesztiválon, így lesz ez idén október 29–31. között is a CsabaParkban.

Petényi György – aki egyik alapítója a Csabai Kolbászklubnak – elmondta, már két unokája, akik öt- és hétévesek, is szeretik gyúrni, majd enni a kolbászt. A távolabb élő rokonokhoz is jut a portékából Szegedtől Zalaegerszegig, Olaszországtól Svédországig.

Unokahúga, Petényi Anikó, egykori válogatott tornász Milánóban él, és a csabai kolbász a mindene. Anikó, amikor csak teheti, hazajön Csabára a fesztiválra. Ha ez valami miatt nem jön össze, akkor is találnak ittléte alatt nagybátyjával kolbászt sülve vagy a kamrában a rudakon.

