Az elmével játszik a mezőberényi bűvész

Néhány nappal ezelőtt a bűvészblog összeállította a legnépszerűbb, legtöbb követővel rendelkező hazai bűvészek listáját. A sorban mintegy negyvenezer követővel az előkelő hatodik helyen áll a mezőberényi mentalista, Burai Milán.

– Sokat gondolkodtam azon, hogy annak idején mi vezetett el a mentalizmus előszobájának számító bűvészethez. A 2015/2016-os tanévben, még általános iskolás koromban jött egy megérzés, egy sugallat, hogy vegyek elő egy kártyapaklit, és az interneten keresztül tanuljak trükköket – mesélt indíttatásáról a 18 éves fiatalember. – Utána folyamatosan gyakoroltam a kártyával.

A bűvészet két fontosabb ágát tanulmányozta, az úgynevezett close-up, vagy mikromágia formáját, illetve a színpadi, stand-up részét. Előbbivel Milán kevesebbet foglalkozott, utóbbiba viszont mélyen beleásta magát.

– Ekkor jött egy lehetőség, felléphettem Mezőberényben egy farsangon, amivel tulajdonképpen ténylegesen is belecsöppentem a színpadi bűvészetbe – fogalmazott. – Második fellépésem a késő tavaszi időszakra esett, amikor szerenádot adtunk az általános iskolai tanárainknak. Ennek részeként álltam ismét közönség elé. Mindez meghozta számomra a motivációt, igazi ösztönzőerőként hatott rám.

Nyáron is több meghívásnak tettem eleget, majd jött egy újabb áttörés.

Milán elárulta, hogy akkor Békéscsabára látogatott Danny Blue, a leghíresebb magyarországi mentalista, aki A kiválasztott című műsort is megnyerte.

– Elmentem, megnéztem, egészen elképesztő élmény volt, amit csinált. A látottak eredményeként úgy döntöttem, hogy áttérek a mentalizmushoz, az iskolája képzésén is részt vettem. Nagyon érdekelt, hogy amit Danny csinál, az trükk vagy nem trükk – tette hozzá. – Bár sok minden emlékeztetett a bűvészetre, mégis egészen másról van szó. A bűvész keze megtéveszti a nézőt, a mentalista viszont az elmével játszik, és mindig egy lépéssel a közönség előtt kell járnia. Utóbbi esetben úgy fogalmaznék, hogy egy-egy kísérletről van szó, amivel kapcsolatban őszintén el kell mondanom, hogy nem mindig válik be.

Az emberi psziché szubjektív dolog, nem olyan, mint egy trükk, amit sok-sok gyakorlással százszázalékosan be lehet gyakorolni.

Burai Milán kiemelte, a mentalizmusnak is két fő ága van. Az egyik, ahogy a népszerű krimisorozatban is láttuk, amikor a mentalista testbeszéd alapján talál ki dolgokat. A másik a színpadi mentalizmus, amelyben a már említett kísérletek dominálnak.

Bár a fiatalember mindent természetesen nem árulhatott el, annyit azért elmondott, hogy a felkészülés során arra helyezi a hangsúlyt, hogy milyen hatást és milyen módon akar elérni. Ilyen például amikor produkciójában kitalál egy kártyalapot, vagy megfejti, hogy a közönség egyik tagja milyen színre gondolt. Vannak persze bonyolultabb dolgok is, amikor egy „jóslatot” helyez el a teremben, ami az előadás végére általában be is teljesül.

Milán az elmúlt hónapokban 25-30 ezerrel növelte követői számát, elsősorban a TikTok megosztóra feltöltött videóknak köszönhetően, amelyeket saját maga rögzített mezőberényi otthonában, illetve az ottani ligetben. A felvételeknek egészen kiváló fogadtatása, jó nézettsége volt, egyre többen figyeltek fel a fiatalemberre.

