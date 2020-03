Az egyre jobb lehetőségek ellenére is kevesen választanak kétkezi munkát

Jelenleg 120 aktív taggal működik a Békéscsabai Ipartestület, a helyieken kívül kondorosi, kétsopronyi, újkígyósi, szabadkígyósi és dobozi mesterek is tartoznak a szervezethez. A minap újraválasztott vezetők kulcskérdésnek tartják a megfelelő utánpótlás biztosítását. A mesterek tesznek is ezért, a tanulók több területen a napi élet sűrűjében szerezhetnek tapasztalatokat, sajátíthatják el a szakma csínját-bínját. A kétkezi szakmát választók száma viszont még mindig alacsony, illetve sokan pályaelhagyók lesznek.

Mint arról már hírt adtunk, a minap tartotta tisztújító közgyűlését megyeszékhelyi székházában a Békéscsabai Ipartestület. Újabb öt esztendőre Lukoviczky György víz-, gáz- és központifűtésszerelő-mestert választották meg elnöknek. Az alelnökök is maradtak, mégpedig Győri Árpád bádogos- és Gécs Norbert karosszérialakatos-mester.

– Harmadik ciklusomat kezdem meg a szervezet élén, jólesik, hogy a tagság nagy részének a bizalmát élvezem az alelnökökkel együtt, akik komoly segítséget nyújtottak eddig is a munkában. Többen határozottan kértek, hogy újra induljak, maradjak a szervezet élén, mert úgy ítélik meg, hogy jó irányban halad az ipartestület szekere – hangsúlyozta Lukoviczky György, miután a magyar sajtó napja alkalmából elismerő oklevelet adott át kollégánknak, Nyemcsok László újságírónak 25 éves, az iparosságot segítő munkásságáért.

Lukoviczky György kifejtette, továbbra is az iparosok szolgálata, érdekképviselete, összetartása vezeti munkájában.

– Tény, hogy magas a tagság átlagéletkora, ugyanakkor az utóbbi időben sikerült fiatal iparosokat is bevonni a közösségi életbe, mely így mozgalmasabb lett – ecsetelte az elnök. – Igyekszünk jelen lenni a város, a megye közéletében, több tagunk nemcsak gyakorlati oktatást nyújt, hanem vizsgáztat is szakmunkásokat. Az aktuális problémákról a döntéshozók előzetesen kikérik a véleményünket, és sok esetben figyelembe veszik javaslatunkat.

Az elnök szólt arról, jelenleg a legnagyobb gond a szakmunkáshiány. Fellendült például az építőipar a megyében is, a mikro- és kisvállalkozások tudnák növelni az alkalmazottak számát, de a kétkezi munka még mindig nem elég vonzó a fiatalok számára.

– Sok esetben nem érezzük, hogy érdekli is a szakmája a friss szakmunkást, így nem csoda, ha pályaelhagyó lesz – mondta Lukoviczky György. – Szinte az összes építőipari szakmát felsorolhatnám kőművestől a bádogosig, ácstól a lakatosig, a hegesztőig, szobafestőtől a gépészig, ahol komoly hiány mutatkozik. Holott 40 éves iparosmúlttal vallom, hogy tisztességes munkával a kétkezi szakmákban lehet a megyében is egzisztenciát teremteni, karriert építeni. Persze, ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Idő, türelem, az új anyagok, eszközök, berendezések, technológiák ismerete, alkalmazása is kell hozzá. A legfontosabb pedig, hogy az ember jól érezze magát a szakmájában.

Győri Árpád kiemelte, két bádogostanulója is volt, akik most nála dolgoznak. Megérezték és megszerették a műhely illatát, látják, hogy maradandót, szépet, értéket lehet alkotni ebben a szakmában. Most azonban újra nincs bádogostanuló. A mester kitért arra, a legtöbben azt szeretnék, hogy néhány gomb nyomogatásával keressenek milliókat. Ez azonban viszonylag keveseknek sikerül, és a legtöbb kétkezi szakmánál a robotok sem tudják helyettesíteni az embert.