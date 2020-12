Az Aranybojtos táncos cím mellé különdíjat is kapott a békési tehetség

„A te lábad fűzfavessző!” Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Legényesversenyen a gyermek Aranybojtos Táncos címet, vagyis a megmérettetés első helyét és a palatkai zenészek különdíját érdemelte ki ifj. Mahovics Tamás. Az online térben zajló programon a zsűri kifejezetten elismerően szólt a békési fiatalember produkciójáról.

A vasárnap délután megtartott online gálaműsoron és díjkiosztón Sánta Gergő és Sánta-Bíró Anna, a Bartók Táncegyüttes művészeti vezetői, valamint a Virágzó Hagyomány versenysorozat szervezői köszöntötték az érdeklődőket és természetesen a résztvevőket. Mint elmondták, a Virágzó Hagyományok programsorozat idén a vírushelyzetre való tekintettel az online térbe szorult. A szabályrendszer hasonló volt a korábbihoz, azzal a különbséggel, a gyerekek és a fiatalok feltáncolták a produkciókat, és az arról készült videófelvételeket küldték be a kiírásra.

Ezt követően Novák Péter, a gála és az eredményhirdetés műsorvezetője vette át a szót. Kiemelte, a gyermek és ifjúsági legényesverseny illeszkedik a „Tedd ki a pontot!” Nemzetközi Legényesversenyhez és annak szabályrendszeréhez, kissé viszont változik a korosztályi sajátosságokat szem előtt tartva.

Mint megtudtuk, a versenyt a gyermekek tudásszintje szerint alakították ki. A megmérettetés Martin György munkásságának értékeit tükrözi, mely a táncos archív filmek elemzésére és alkalmazására helyezi a hangsúlyt.

A benevezett tehetségeknek palatkai férfitáncokat kellett előadniuk a gyermekeknél szabadon választott módon, az ifjúságiaknál Moldovan Stefan (Moldován István), illetve Mátingó Ludovik táncait jelölték ki az indulóknak.

A gála nézői ezt követően összeállítást láthattak a beküldött táncokról, illetve megismerhették a nívós szakmai zsűri tagjait. A grémiumot ezúttal Szarka Zsolt koreográfus, táncpedagógus, Berecz István táncművész, Sikentáncz Szilveszter, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület elnöke, valamint Busai Norbert táncházdíjas táncpedagógus alkotta. Természetesen az értékelés is szokatlan módon, ugyancsak az online térben zajlott. A nézők ebbe a folyamatba is betekinthettek, illetve láthatták, hogy a technika ördöge szerzett néhány humoros pillanatot a zsűri tagjai számára.

Ezt követően bemutatták azokat, akik produkciójukkal valamilyen díjat nyertek. Ifj. Mahovics Tamás táncát Berecz István értékelte, nem is akárhogyan. A kiváló szakember elmondta, ahogy az egész ország szívéhez, úgy hozzá is nagyon közel áll Tomi tehetsége.

Emlékeztetett arra, hogy a békési fiatalembert a Fölszállott a páva gyermekévadában ismerték meg, ahol a férfi-női kapcsolatok rejtélyeit is megjelenítette a korosztályának megfelelő módon.

– Mostani versenyprodukciójában nagyon jó jellegzetességeket kapott el, pedig Moldovan Stefan, Stefan bácsi lábfiguráit egyáltalán nem könnyű előadni – tette hozzá. – Egyszeri tanulással, egyszeri filmezéssel nem is lehet elsajátítani. Kodoba Béla mozdulatait is beleszerkesztette programjába, a különböző egyéniségek táncait sikerült jól ötvözni.