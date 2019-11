Az alma és a fája: kreativitás szövi át a mindennapjaikat

Rendkívül kreatív mindennapokat él meg a békési Varga Anikó és fia, Tobai Zsolt. A 12. osztályos fiatalember a Bismarck csatahajó 120 centiméteres kicsinyített másán dolgozik, amit szeretne majd vízre bocsátani. Édesanyja rajzai mindeközben szinte fotószerűen jelenítenek meg hétköznapi embereket és sztárokat. Anikó igyekszik a munkáival egy kis jókedvet is ajándékozni. Ennek jegyében hat alkotását ajánlotta fel a Szegedi Gyermekklinikának, a Ghmyes frontemberét, Szarka Tamást pedig egy portréval lepte meg.

Zsolt, aki a Szegedi Kis István Református Gimnázium végzős diákja, a nyári szünetben fogott neki a második világháborús Bismarck csatahajó makettjének.

– A váz már elkészült, körülbelül 120 centi hosszú. Leginkább a tanszünetekben dolgozom rajta, hiszen az érettségi éve van. Most inkább az az első – mesélte a fiatalember. Mint megtudtuk, elnyerte a Nyilas Misi Ösztöndíjat, aminek köszönhetően felvehették a kapcsolatot egy budapesti drónos szakemberrel, így vásároltak a maketthez motort, csavarokat és egyéb kiegészítőket. A fiatalember nagy álma, hogy a rétegelt lemezből készülő hajót valóban vízre bocsáthassa.

– Előzetesen úgy gondolom, hogy jövő nyárra lesz olyan állapotban, hogy az Élővíz-csatornán megtegye első útját – tette hozzá. Zsolt egyébként egy korábbi munkájáért, a HMS Victory hajóért arany és ezüst elismerését is kapott.

Anikó ezalatt továbbra is folytatja az akvarellportrék készítését, és igyekszik munkáival minél több ember életébe jókedvet csempészni. Ennek jegyében ajándékozta meg a Szegedi Gyermekklinikát is hat alkotásával.

– Zsoltival mindketten autoimmun betegségben szenvedünk. A nagyfiam kezelését még sok éve ott kezdték meg, én pedig szerettem volna ezt megköszönni, és nagyon bízom benne, hogy a gyerekeknek szóló rajzok mosolyt csalnak majd a kis betegek arcára – ecsetelte. Emellett a szegedi I-es belgyógyászati klinika ápolónőit is megajándékozta néhány remekével.

Anikó egy másik különleges találkozáson is túl van.

– Nagyon szeretem a Ghmyes együttest. Nekem ez a terápiás zene, és Szarka Tamásék bárhol is lépnek fel a közelben, én ott vagyok – mesélte. – Három-négy éve készítettem Szarka Tamásról egy portrét, amit elküldtem neki üzenetben. Munkatársai megígérték, hogy továbbítják neki. Eltelt több esztendő, és nemrég Békésre látogattak. Én is elmentem a koncertjükre, és átadtam Szarka Tamásnak a portréját. Bevallom, jóleső érzés volt, hogy emlékezett arra, korábban már kapott egy fényképet a munkámról. Köszönetként a lemezüket kaptam ajándékba.

S persze az alkotót a sikerek sem kerülik el. Hat képe, köztük a Zsolti és én, a Tükröződés, az Imádkozó kislány, valamint az Anett című rajzai kerültek be az egyik könyvkiadó művészeti albumába, a Kiállítóterem 3-ba, illetve az alkotásai ott voltak a kapcsolódó kiállításon is. Emellett nyolc munkáját választották be a Világ művészszemeken át című, a remények szerint még karácsony előtt megjelenő albumba. Ehhez a kötethez is kapcsolódik majd egy tárlat. Tabon pedig a Cédrus Művészkör Csoport tagjaként szintén ott volt a közös kiállításukon. A művészt jó néhányan keresik, hogy készítse el családi képüket, portréjukat karácsonyra. Korábban a világ számos tájáról kérték már fel erre, idén elsősorban Békésről érkeznek a megkeresések.